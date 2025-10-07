Вторник, 7 Октября 2025 10:31

АрмИнфо.Ухудшение состояния здоровья 16-летнего парня из Ванадзора никак не связано с вакцинацией. Об этом заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

Ранее сообщалось, что спустя некоторое время после вакцинации у юноши возникли проблемы со здоровьем. 6 октября он был доставлен в городской медицинский центр, откуда после некоторого улучшения состояния на вертолете был переправлен в Ереван. Врачи предварительно диагностировали отек головного мозга, синусовый тромбоз и субарахноидальное кровоизлияние. Пациент находится в тяжелом, но стабильном состоянии и получает необходимое лечение. Изначально говорилось о том, что ухудшение состояния здоровья юноши связано с вакцинацией.

В этой связи, министр отметила, что данное сообщение попахивает дезинформацией. "Премьер-министр РА опубликовал публикацию, в которой упомянул сферы, наиболее уязвимые с точки зрения дезинформационных технологий. Среди этих четырёх сфер, конечно же, наша - здравоохранение. Свежий пример из сегодняшнего <информационного> поля. Давайте проанализируем публикацию, вызвавшую "лайки" и "панику". Оценка состояния здоровья человека, переведённого в медицинское учреждение, даётся без указания и уточнения официального источника, косвенно также разглашая врачебную тайну. Без выяснения обстоятельств и запроса информации у уполномоченных лиц упоминается вакцинация, сделанная неделю назад. Из описания следует, что родители "провели непрофессиональное домашнее лечение" и, увидев, что не могут <вылечить>, отвезли ребёнка в больницу. Публикация содержит дезинформацию, манипуляции, эмоциональный подтекст и преследует одну цель - подорвать доверие людей к вакцинации и к функциям здравоохранения, осуществляемым государством в целом. Между тем, в настоящий момент команда специалистов, всесторонне изучив случай, пришла к выводу, что диагноз, текущий курс лечения, хронология прививок и история предыдущих прививок не являются поствакцинальным случаем.И какой смысл в наших отрицаниях? "Горячая" публикация осуществила свой эмоциональный дезинформационный террор... Единственное спасение - наша осведомленность и познание", - отметила Анаит Аванесян.