Понедельник, 6 Октября 2025 15:33

АрмИнфо.Водопад Шаки, являющийся гидрогеологическим памятником природы Армении, и находящийся под охраной государства, окрасился в кровавые тона.

Виной тому стало особенно участившееся в последние годы <гендер пати> (Gender Party - <шаманское>, радостное мероприятие, в ходе которого будущие родители, их друзья и семья узнают пол будущего ребенка - Ред.), зародившееся еще в США в 2000-х и распространившееся в Армении в последние годы.

В пресс-службе Министерства окружающей среды отреагировали на кадры, распространившиеся после <гендер пати>, на которых отчетливо видно, как водопад окрашивается в розовый цвет. Однако издалека, кажется, что с вершины водопада стекает красная вода, напоминающая кровь - словно природа кровоточит и напоминает, что она тоже уязвима.

В ведомстве в связи с ситуацией напомнили, что подобные действия нарушают Закон Армении "Об особо охраняемых природных территориях", согласно которым в Республике на территории, занимаемой памятником природы, запрещена любая деятельность, угрожающая его сохранению. "Кроме того, был также нарушен приказ Министерства охраны природы от 21 марта 2018 года, который запрещает любую деятельность, наносящую вред внешнему виду памятника природы", - добавили в Министерстве.

В Минокружающей среды сообщили, что с целью принятия соответствующих мер, информация о загрязнении водопада была передана в Инспекционный орган по охране окружающей среды и недр. "Призываем граждан соблюдать установленные законодательством требования по охране окружающей среды и воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб природному наследию страны", - в заключении предупредили в Министерстве.

По мнению ученых - демографов, такие мероприятия конечно же вредят природе, но не оказывают столь негативного воздействия, как селективные аборты. Главное, чтоб Gender Party не увеличивали статистику селективных абортов, считают они.

Селективные аборты, или аборты по признаку пола, остаются серьёзной демографической проблемой в Армении из-за глубоко укоренившихся стереотипов о предпочтении сыновей. Хотя закон 2016 года запрещает аборты после 12-й недели беременности по причине выбора пола, проблему полностью не устранили, что привело к обращению к небезопасным методам и гендерному дисбалансу новорожденных.

Как сообщали ранее в Минздраве, в Армении около 80 тысяч девочек не родились за последние 30 лет из-за распространения практики селективных абортов.