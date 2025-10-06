Понедельник, 6 Октября 2025 15:32

АрмИнфо. Глава группы компаний "Ташир", бизнесмен Самвел Карапетян в преддверии Дня Еревана передал свое новое послание "из подвалов" СНБ. На этот раз бизнесмен коснулся комфорта, экологии, процесса развития и реализации программ в армянской столице Ереване.

В письме, распространенном на странице Фейсбук Советом по защите Карапетяна, глава группы ГК "Ташир" обратил внимание, что сегодня город не соответствует статусу столицы. В частности, как заметил Карапетян, по причине печального архитектурного разнообразия и отсутствия больших парков и туристической инфраструктуры, не соответствующей столице с тысячелетней историей, а также отсутствия масштабных реализованных программ развития.

В связи с этим бизнесмен подчеркнул, что главным и ежедневно обсуждаемым показателем развития Еревана не должны быть асфальтирование дорог или приобретение автобусов, поскольку, с его слов, это не имеет никакого отношения к реальному развитию.

"В связи с этим движение "По-нашему" скоро предложит разнообразные решения для различных проблем. Ереван должен стать образовательным и медицинским центром региона. Город должен стать известным своими международными университетами и первоклассной медициной. Благодаря большим инвестициям мы превратим Ереван в город, достойный Всеармянской столицы, в роскошный мегаполис, который будет одновременно комфортным городом для жизни и работы", - отмечается в послании Карапетяна.

С этой целью, как заметил бизнесмен, будет разработан план реконструкции дворов и фасадов зданий с использованием лучших международных практик. "Ведь сегодня многие дворы напоминают о грустных 90-х, тогда как мы живем в 21 веке", - посетовал Карапетян.

По его словам, будет также обеспечена доступность транспорта для более динамичного передвижения по городу. Кроме того, будут предложены крупные инвестиционные планы по обновлению жилищного фонда города и приведения его в соответствие с нынешним временем. "Мы сделаем так, чтобы новости из Еревана в основном касались не сноса очередного киоска, а новых достижений, недавно реализованных крупных программ на примере лучших столиц мира", - резюмировал в своем послании бизнесмен.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег. Он предъявленных ему обвинений не признает. 15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10-часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна еще на два месяца.