Понедельник, 6 Октября 2025 13:09

АрмИнфо. Возможно нам надо сделать <ребрендинг> символов. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе встречи с представителями IT-компаний в Инженерном городке.

<Баграмяна мы в качестве кого, символа чего оцениваем? Это также очень важно, поскольку человек может сказать Бабаджанян в Венгрии не знаю в чем был вовлечен. Мы должны поставить его на правильное место, за что мы его ценим - пройденный им путь, его талант, или считаем его проявлением военного таланта нашего народа. Поскольку, если кто-то скажет, что его ценит в качестве члена партии Советского союза или чего-то, тут, возможно будет короткое замыкание.

То есть, важно также формирование образа героя - Баграмян для нас символ чего? Поскольку мы его приняли по формуле Советского союза, но его, извиняюсь за это слово, не адаптировали к независимой РА и из-за этого и люди могут сказать - что за советское, экспансионисткое?

Вопрос не в замене Баграмяна, а оформить то, почему он для нас герой, поскольку мы продолжаем его считать героем по инерции в рамках той формулы, которая была в период Советского союза>, - сказал Никол Пашинян.

Баграмян Ованес Христофорович (1897-1982) - советский полководец и государственный деятель, Маршал Советского Союза (1955), дважды Герой Советского Союза (1944, 1977). Заместитель министра обороны СССР (1955-1956, 1958-1968). Родился в армянской семье в селе Чардахлу (Северный Арцах) Елизаветпольской губернии Российской империи.

Амазасп Хачатурович Бабаджанян (1906-1977) - советский военачальник, Герой Советского Союза и Главный маршал бронетанковых войск. Родился 18-го февраля 1906 года в Чардахлу (Северный Арцах) в семье армянского крестьянина. Бабаджаняну принадлежат слова: <Разрешите, я верну Западную Армению!>. Принимал участие в подавлении антисоветских выступлений в Венгрии, за что награждён орденом Кутузова 1 степени.