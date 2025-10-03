Пятница, 3 Октября 2025 17:02

АрмИнфо. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала свою беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшуюся на полях саммита Европейского сообщества в Дании, значимой.

"Мы поздравили Армению с существенным прогрессом, достигнутым в Вашингтоне при поддержке президента США Трампа в отношениях с Азербайджаном. Это важный шаг на пути к миру и стабильности в регионе. Мы полны решимости углублять наше сотрудничество. Армения - важный партнер для ЕС", - написала она в социальной сети X.

Фон дер Ляйен также отметила, что благодаря проекту "Глобальные ворота", укрепится региональная взаимосвязанность, которая включает торговлю, транспорт, энергетику и цифровые технологии. "Мы с нетерпением ждем следующего саммита Европейского сообщества в Ереване в первой половине 2026 года", - отметила она.