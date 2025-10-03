|Востоковед: Мирный договор не интересен Азербайджану до тех пор, пока он не получит от него дополнительных выгод
|Микаэл Аджапахян приговорен к 2 годам лишения свободы - В Первопрестольном назвали решение суда политически мотивированным
|Евродепутат призвал направить представителей ЕС для наблюдения за ходом незаконного судилища над армянскими военнопленными в Баку
|Международный юрист призвал власти Армении обеспечить справедливое судебное разбирательство в деле архиепископа Аджапахяна
|Конкурс «Казахстан глазами зарубежных СМИ» отмечает свой 10-летний юбилей
|Эксперт: Реализация маршрута Трампа связана не с экономическими выгодами, а геополитическими
|Депутат НС обратился к руководителям ПАСЕ с призывом направить послов для оценки состояния армянских военнопленных, содержащихся в бакинских тюрьмах
|Урсула фон дер Ляйен: Мы с нетерпением ждем следующего саммита Европейского сообщества в Ереване
|Генсек ОТГ: Реализация "маршрута Трампа" придаст дополнительный импульс успеху инициативы "Средний коридор"
|Фонд "Гегард": Преднамеренное и систематическое уничтожение Азербайджаном армянского культурного наследия в Нахичевани, Арцахе и других местах давно подтверждено многочисленными неоспоримыми фактами
|Генпрокуратура РА приняла на себя Председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции
|Тигран Абрамян: Азербайджан и Турция делают все для сведения к минимуму выгод армянской стороны от маршрута Трампа
|Иностранные граждане занимались контрабандой и сбытом различных наркотиков в Армении
|Пашинян: Ереван придает важность сложившимся с Берлином дружественным отношениям
|Оппозиционер: Пока Пашинян считает вопрос "коридора" закрытым, Алиев продолжает продвигать азербайджанские нарративы
|Депутат НС убежден, что появление авиакомпании Turkish Airlines на армянском рынке произойдет в самое ближайшее время
|Скандальный блогер Вардан Гукасян (<Дог>) не будет экстрадирован в Армению
|Политолог: сокращение оборонного бюджета Армении выглядит показной авантюрой
|Посольство: Команда Службы таможенной и пограничной охраны США будет работать с пограничными силами Армении
|Министр иностранных дел Туркменистана встретился с директором постпредства Азиатского банка развития в Туркменистане
|Азербайджановед: Армения не сможет стать государством без национальной идеи
|Мирзоян о реакции Москвы на TRIPP: наши российские партнёры должны уважать волеизъявление армянского народа
|Баку продолжает выдвигать определенные предусловия: заявил Мирзоян польскому ТВ
|Глава МИД: мы также собираемся использовать территорию Нахичевана для железнодорожной связи севера и юга Армении
|Депутат НС: Не надо усматривать какой-то подтекст в том, что президент США называл Армению Албанией
|Вице-премьер: Армения высоко ценит поддержку Германией усилий, направленных на укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе
|"ДА": Армении необходим выбор в пользу чётко сформулированной и жизнеспособной альтернативы
|Пашинян сообщил о дате проведения VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване
|Пашинян: укрепление связей с Европой имеет стратегическое значение для Южного Кавказа
|По делу доведения военнослужащего до самоубийства арестованы двое сослуживцев
|Режиссер арцахского театра: Там, где восходит солнце, существует надежда на возвращение
|Благодаря финансированию IDBank в селе Сваранц появится детский сад: программа «Бок о бок» продолжается
|Омбудсмен о деле Паракара: Презумпция невиновности имеет крайне важное значение
|Отстранен от должности еще один руководитель силового ведомства Армавирской области
|Никол Пашинян пообщался с Владимиром Зеленским
|Политик: мир - это не товар, который можно купить у Вашингтона, чтобы продать народу по цене избирательного бюллетеня
|Баграт Галстанян на заседании суда потребовал представить экспертизу его разговора с участниками движения "Священная борьба"
|Участники Арцахской войны возвращают свои боевые награды правительству Армении - акция протеста
|Неакадемический фестиваль на сцене Академического театра: HIGH FEST открыл свой занавес в 23-й раз
|Пашинян и Макрон <на ногах> обсудили Вашингтонские договоренности
|Власти Армении в очередной раз лгут, когда говорят о произведенных в 2024 году пожертвований в пользу партии АРФ "Дашнакцутюн"
|Парламент РА подтверждает, что после конфликта созданы условия для того, чтобы народы Армении и Азербайджана начали добрососедские отношения - заявление
|<Музей дружбы армянского и русского народов> обьединят с <Национальной галереей Армении>
|Правозащитник: ЕСПЧ потребовал от Азербайджана представить отчет о состоянии армянских военнопленных
|Фракция "ГД" провалила голосование по поправкам в УК, согласно которым предусматривалось ужесточить наказание за отрицание Геноцида армян
|Парламент Армении не смог принять решения по кандидатуре члена Комиссии по предотвращению коррупции
|Фракция "Армения" не будет участвовать в обсуждениях по проекту заявления НС "Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном"
|Парламент Армении обсудит проект заявления НС "Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном"
|Пресс-служба премьера Армении поделилась деталями встречи Пашиняна и Алиева
|МВД: C 1 января 2026 года процессы по получению и отказу от гражданства Армении будут оцифрованы
|Рипсиме Унанян избрана председателем комиссии НС по вопросам здравоохранения
|В Копенгагене состоялась встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева
|Договор купли-продажи между экс-мэром Робертом Назаряном и физлицом признан недействительным. Земля закреплена за МТУИ
|Вардан Гукасян ответил Николу Пашиняну
|Политолог: Сценарий нынешней власти - видеть на выборах социально безответственное общество
|ВТБ (Армения) выступил партнером концерта маэстро Валерия Гергиева в Ереване
Конкурс «Казахстан глазами зарубежных СМИ» отмечает свой 10-летний юбилей
|На Армению надвигаются теплые воздушные массы, которые приведут к повышению температура воздуха на 8-10 градусов
|Пресс-секретарь мэра Еревана покинул свою должность
|Премьер-министр Армении по-прежнему уверен, что события 1 марта 2008 года раскрыты
АрмИнфо. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала свою беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшуюся на полях саммита Европейского сообщества в Дании, значимой.
"Мы поздравили Армению с существенным прогрессом, достигнутым в Вашингтоне при поддержке президента США Трампа в отношениях с Азербайджаном. Это важный шаг на пути к миру и стабильности в регионе. Мы полны решимости углублять наше сотрудничество. Армения - важный партнер для ЕС", - написала она в социальной сети X.
Фон дер Ляйен также отметила, что благодаря проекту "Глобальные ворота", укрепится региональная взаимосвязанность, которая включает торговлю, транспорт, энергетику и цифровые технологии. "Мы с нетерпением ждем следующего саммита Европейского сообщества в Ереване в первой половине 2026 года", - отметила она.
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест