Пятница, 3 Октября 2025 15:26

АрмИнфо.Азербайджан и Турция делают все для того, чтобы международные грузы, которые будут проходить через территорию Армении в рамках реализации маршрута Трампа, приносили стране минимальные выгоды.

Такое мнение на брифинге с журналистами выразил депутат Национального собрания от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, касаясь вопроса разблокировки коммуникаций в рамках достигнутых в Вашингтоне договоренностей.

В этом ключе он напомнил, что ранее этот вопрос всегда обсуждался в контексте открытия дорог по всем направлениям, тогда как сегодня Турция и Азербайджан, даже если и учитывают некие экономические выгоды для Армении от этой дороги, однако стремятся сделать так, чтобы экономические, политические и военные преимущества были максимальными только для них.

"Что касается маршрута Трампа, то тут мы сталкиваемся с множеством противоречивых подходов. Например, пока президент Дональд Трамп говорит об аренде дороги, власти Армении заявляют, что эта тема в данный момент не обсуждается. Другими словами, тема сложная и пока что вокруг нее слишком много разногласий", - заметил депутат.

Абрамян также коснулся заявления премьер-министра Никола Пашиняна по части того, что под так называемым "Зангезурским коридором" в Азербайджане имеют ввиду дорогу Горадиз-Зангелан. Депутат отметил, что не считает подобное заявление логичным и уверен, что коридорная логика обсуждается исключительно в контексте пользования Азербайджаном территории Армении для связи с Нахиджеваном.

Оппозиционер также заметил, что сделанные в ООН заявления президентом Азербайджана создают впечатление, будто никаких переговоров в Вашингтоне не существовало. "Более того, заметим, что эти заявления вызвали удивление даже у премьера, который был уверен, что достигнутые договоренности поставили точку во многих вопросах", - резюмировал депутат.

Напомним, что проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" - это 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет. По мнению экспертов, это может существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе