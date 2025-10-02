Четверг, 2 Октября 2025 13:40

АрмИнфо.Правящая фракция "Гражданский договор" провалила голосование по представленным оппозиционной фракцией "Армения" поправкам в Уголовном кодексе РА, согласно которым предусматривалось ужесточить наказание за отрицание Геноцида армян.

За принятие документа проголосовали всего 26 парламентариев, еще двое воздержались и 58 высказались против.

Напомним, что поправками предлагалось изложить 136-ую статью Уголовного кодекса РА в новой редакции. В частности, за публичное отрицание, оправдание или преуменьшение Геноцида армян предлагалось наказывать штрафом в размере от 100 до 300 минимальных размеров оплаты труда, либо общественными работами на срок от 150 до 250 часов, либо краткосрочным лишением свободы на срок от одного до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.