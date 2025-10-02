Четверг, 2 Октября 2025 12:56

АрмИнфо. Стала известна повестка внеочередного заседания Национального Собрания РА, которая стартует 2 октября сразу после завершения пленарного заседания парламента.

Согласно сообщению пресс-служба НС, на внеочередном заседании планируется обсудить проект заявления Национального Собрания РА "Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном". Автором инициативы выступила правящая в стране фракция "Гражданский договор".

Напомним, что 8 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.