Arminfo.info


 Четверг, 2 Октября 2025 12:54
Наира Бадалян

Пресс-служба премьера Армении поделилась деталями встречи Пашиняна и Алиева

Пресс-служба премьера Армении поделилась деталями встречи Пашиняна и Алиева

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян и президент АР Ильхам Алиев подтвердили готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира между Арменией и Азербайджаном. Встреча состоялась 2 октября в Копенгагене в рамках 7-го саммита Европейского политического сообщества.

Как сообщает пресс-служба армянского премьера, стороны подчеркнули важность договорённостей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира, инициированном президентом США Дональдом Трампом.

Премьер-министр Армении и президент Азербайджана отметили преимущества транспортного сообщения в регионе, обсудили ход развития инфраструктуры в Азербайджане и реализацию проекта TRIPP в Армении, а также обменялись мнениями по реализации Вашингтонской декларации.

В этом контексте стороны приветствовали единогласное решение о приостановке Минского процесса ОБСЕ и всех связанных с ним структур.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшей реализации мер доверия и договорились о продолжении контактов.

В Копенгагене состоялась встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщается на странице премьер-министра в Facebook, где также опубликовано 20-секундное видео без звука.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную <Декларацию о мире>" Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом.  Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе

- "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, управление которой будет вверено США сроком на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.

1 сентября 2025 года в ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы ОБСЕ, наделенной мандатом на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. На основании совместного заявления Еревана и Баку структура будет полностью упразднена к 1 декабря 2025 года.

Кто касается TRIPP, то как заявил Пашинян 29 сентября в беседе с армянскими журналистами в Страсбурге, обсуждения вокруг проекта <Маршрут Трампа ради международного мира и процветания> уже начались, недавно Армению посетила американская делегация, которая провела ряд встреч с представителями правительства и профильных ведомств. При этом, по его словам, на данный момент нет никаких конкретных договорённостей.  Связано это, как считает Пашинян, с тем, что у администрации президента США Трампа, очевидно, очень обширная глобальная повестка дня. Тем не менее, по его словам, уже начались обсуждения по конкретному содержанию, по проекту. <В частности, сейчас мы работаем над тем, кто должен проектировать проект, как мы должны проектировать проект, кто должен его финансировать, потому что железную дорогу нужно проектировать, верно?>, - вопросил Пашинян. Как указал Пашинян, инфраструктурный проект TRIPP будет действовать на территории Республики Армения, а его бизнес-модель будет согласована в двустороннем формате между США и Арменией. TRIPP, состоящий из нескольких десятков километров различных инфраструктурных объектов, будет иметь как региональное, так и глобальное значение и влияние.

Тем не менее, президент Алиев продолжает нарративу об открытии т.н. <Зангезурского коридора> с различных международных площадок. В последний раз он об этом говорил с трибуны ООН. Этому, иногда даже удивляется Пашинян, как это было на днях ПАСЕ, когда он призвал всех тех, кто повторяет слова Алиева, хотя бы ознакомиться с Вашингтонскими документами, где нет ни слова об этом.

Однако уже 1 октября, с трибуны армянского парламента Пашинян предположил, что под <Зангезурским коридором> руководство Азербайджана подразумевает дорогу на своей территории, в частности, между городами Горадиз и Зангелан. <Поэтому, когда говорят <Зангезурский коридор>, знайте, что это не об Армении, это они говорят о территории своей страны. Следовательно, эту тему давайте считать закрытой. ... Они используют термин <Зангезурский коридор>. Пусть называют как хотят, у нас нет проблем>, - заявил Пашинян.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Режиссер арцахского театра: Там, где восходит солнце, существует надежда на возвращениеРежиссер арцахского театра: Там, где восходит солнце, существует надежда на возвращение
Благодаря финансированию IDBank в селе Сваранц появится детский сад: программа «Бок о бок» продолжается Благодаря финансированию IDBank в селе Сваранц появится детский сад: программа «Бок о бок» продолжается 
Омбудсмен о деле Паракара: Презумпция невиновности имеет крайне важное значениеОмбудсмен о деле Паракара: Презумпция невиновности имеет крайне важное значение
Отстранен от должности еще один руководитель силового ведомства Армавирской областиОтстранен от должности еще один руководитель силового ведомства Армавирской области
Никол Пашинян пообщался с Владимиром ЗеленскимНикол Пашинян пообщался с Владимиром Зеленским
Политик: мир - это не товар, который можно купить у Вашингтона, чтобы продать народу по цене избирательного бюллетеняПолитик: мир - это не товар, который можно купить у Вашингтона, чтобы продать народу по цене избирательного бюллетеня
Баграт Галстанян на заседании суда потребовал представить экспертизу его разговора с участниками движения Баграт Галстанян на заседании суда потребовал представить экспертизу его разговора с участниками движения "Священная борьба"
Участники Арцахской войны возвращают свои боевые награды правительству Армении - акция протестаУчастники Арцахской войны возвращают свои боевые награды правительству Армении - акция протеста
Неакадемический фестиваль на сцене Академического театра: HIGH FEST открыл свой занавес в 23-й разНеакадемический фестиваль на сцене Академического театра: HIGH FEST открыл свой занавес в 23-й раз
Пашинян и Макрон <на ногах> обсудили Вашингтонские договоренностиПашинян и Макрон <на ногах> обсудили Вашингтонские договоренности
Власти Армении в очередной раз лгут, когда говорят о произведенных в 2024 году пожертвований в пользу партии АРФ Власти Армении в очередной раз лгут, когда говорят о произведенных в 2024 году пожертвований в пользу партии АРФ "Дашнакцутюн"
Парламент РА подтверждает, что после конфликта созданы условия для того, чтобы народы Армении и Азербайджана начали добрососедские отношения -  заявлениеПарламент РА подтверждает, что после конфликта созданы условия для того, чтобы народы Армении и Азербайджана начали добрососедские отношения -  заявление
<Музей дружбы армянского и русского народов> обьединят с <Национальной галереей Армении><Музей дружбы армянского и русского народов> обьединят с <Национальной галереей Армении>
Правозащитник: ЕСПЧ потребовал от Азербайджана представить отчет о состоянии армянских военнопленныхПравозащитник: ЕСПЧ потребовал от Азербайджана представить отчет о состоянии армянских военнопленных
Фракция Фракция "ГД" провалила голосование по поправкам в УК, согласно которым предусматривалось ужесточить наказание за отрицание Геноцида армян
Парламент Армении не смог принять решения по кандидатуре члена Комиссии по предотвращению коррупцииПарламент Армении не смог принять решения по кандидатуре члена Комиссии по предотвращению коррупции
Фракция Фракция "Армения" не будет участвовать в обсуждениях по проекту заявления НС  "Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном"
Парламент Армении обсудит проект заявления НС Парламент Армении обсудит проект заявления НС "Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном"
Пресс-служба премьера Армении поделилась деталями встречи Пашиняна и АлиеваПресс-служба премьера Армении поделилась деталями встречи Пашиняна и Алиева
МВД: C 1 января 2026 года процессы по получению и отказу от гражданства Армении будут оцифрованыМВД: C 1 января 2026 года процессы по получению и отказу от гражданства Армении будут оцифрованы
Рипсиме Унанян избрана председателем комиссии НС по вопросам здравоохраненияРипсиме Унанян избрана председателем комиссии НС по вопросам здравоохранения
В Копенгагене состоялась встреча Никола Пашиняна и Ильхама АлиеваВ Копенгагене состоялась встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева
Договор купли-продажи между экс-мэром Робертом Назаряном и физлицом признан недействительным. Земля закреплена за МТУИДоговор купли-продажи между экс-мэром Робертом Назаряном и физлицом признан недействительным. Земля закреплена за МТУИ
Вардан Гукасян ответил Николу ПашинянуВардан Гукасян ответил Николу Пашиняну
Политолог: Сценарий нынешней власти - видеть на выборах социально безответственное обществоПолитолог: Сценарий нынешней власти - видеть на выборах социально безответственное общество
ВТБ (Армения) выступил партнером концерта маэстро Валерия Гергиева в Ереване ВТБ (Армения) выступил партнером концерта маэстро Валерия Гергиева в Ереване 
На Армению надвигаются теплые воздушные массы, которые приведут к повышению температура воздуха на 8-10 градусовНа Армению надвигаются теплые воздушные массы, которые приведут к повышению температура воздуха на 8-10 градусов
Пресс-секретарь мэра Еревана покинул свою должностьПресс-секретарь мэра Еревана покинул свою должность
Премьер-министр Армении по-прежнему уверен, что события 1 марта 2008 года раскрытыПремьер-министр Армении по-прежнему уверен, что события 1 марта 2008 года раскрыты
Пашинян: Получается, что партия АРФД живет только на средства госбюджетаПашинян: Получается, что партия АРФД живет только на средства госбюджета
Действовавшая при прежних властях система безопасности была Действовавшая при прежних властях система безопасности была "мыльным пузырем" - Пашинян
Это недоразумение, которое будет исправлено по ходу: Пашинян о Вардане Гукасяне и его заявленииЭто недоразумение, которое будет исправлено по ходу: Пашинян о Вардане Гукасяне и его заявлении
Армения и Польша рассматривают перспективы углубления сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами странАрмения и Польша рассматривают перспективы углубления сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами стран
5.019.829 драмов – техношколе «Мунк»: «My Forest Armenia» — бенефициар октября5.019.829 драмов – техношколе «Мунк»: «My Forest Armenia» — бенефициар октября
Ардшинбанк присоединился к системе ArcaQR: платежи напрямую с банковского счётаАрдшинбанк присоединился к системе ArcaQR: платежи напрямую с банковского счёта
Депутат НС Армении на сессии ПАСЕ коснулся поведенческой модели властей ВенгрииДепутат НС Армении на сессии ПАСЕ коснулся поведенческой модели властей Венгрии
Эксперт: Отказ от международного расследования совершенных Азербайджаном преступлений несет определенные рискиЭксперт: Отказ от международного расследования совершенных Азербайджаном преступлений несет определенные риски
Халк Маслахаты олицетворяет преемственность многовековых традиций туркменского народаХалк Маслахаты олицетворяет преемственность многовековых традиций туркменского народа
В Ашхабаде состоялась конференция «Международное сотрудничество: гарантия укрепления мира и устойчивого развития»В Ашхабаде состоялась конференция «Международное сотрудничество: гарантия укрепления мира и устойчивого развития»
Правозащитник: Вопрос возвращения армянских военнопленных должен быть решен до подписания мирного договора между Арменией и АзербайджаномПравозащитник: Вопрос возвращения армянских военнопленных должен быть решен до подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Профессор предупреждает о возможности применения фальшивых паспортов в АрменииПрофессор предупреждает о возможности применения фальшивых паспортов в Армении
Оппозиционер: Несмотря на подписанные в Вашингтоне документы, прогресса в вопросе мирного договора между Арменией и Азербайджаном нетОппозиционер: Несмотря на подписанные в Вашингтоне документы, прогресса в вопросе мирного договора между Арменией и Азербайджаном нет
Спикер НС: нет правовых оснований для включения доклада об обстоятельствах 44-дневной войны в Нагорном Карабахе  в повестку заседаний  парламентаСпикер НС: нет правовых оснований для включения доклада об обстоятельствах 44-дневной войны в Нагорном Карабахе  в повестку заседаний  парламента
Пашинян поздравил Си Цзиньпина и Ли Цяна с 76-летием образования КНРПашинян поздравил Си Цзиньпина и Ли Цяна с 76-летием образования КНР
Отклонена кассационная жалоба Джалала Арутюняна. Он будет сидеть в тюрьмеОтклонена кассационная жалоба Джалала Арутюняна. Он будет сидеть в тюрьме
Депутат НС: Серверы Национального Собрания РА представляют собой Депутат НС: Серверы Национального Собрания РА представляют собой "проходной двор"
Встреча Арсена Торосяна с турецким министром - ярой антиармянкой, всего лишь трюк для того, чтобы ещё больше раздуть пропагандистский пузырь <армяно-турецкой дружбы>:  ГегамянВстреча Арсена Торосяна с турецким министром - ярой антиармянкой, всего лишь трюк для того, чтобы ещё больше раздуть пропагандистский пузырь <армяно-турецкой дружбы>:  Гегамян
В связи с шатдауном посольство США в Армении ограничивает свою работуВ связи с шатдауном посольство США в Армении ограничивает свою работу
Адвокат Нарека Оганяна: Следственный комитет Армении выбрал недопустимую линию поведенияАдвокат Нарека Оганяна: Следственный комитет Армении выбрал недопустимую линию поведения
Как пользоваться платформой Rate.Trading Как пользоваться платформой Rate.Trading 
Армянский премьер и комиссар СЕ по правам человека обсудили вопросы укрепления демократииАрмянский премьер и комиссар СЕ по правам человека обсудили вопросы укрепления демократии
На швейной фабрике в Ереване произошел взрыв, госпитализированы 4 человекаНа швейной фабрике в Ереване произошел взрыв, госпитализированы 4 человека
Пашинян в ПАСЕ заявил о нереалистичности возвращения арцахцев, а также опасности <этой темы для мирного процесса>Пашинян в ПАСЕ заявил о нереалистичности возвращения арцахцев, а также опасности <этой темы для мирного процесса>
Пашинян призвал европейского парламентария воздержаться от использования нелигитимной лексики в частности - т.н. <Зангезурского коридора>Пашинян призвал европейского парламентария воздержаться от использования нелигитимной лексики в частности - т.н. <Зангезурского коридора>
Пашинян рассказал о перспективах Армении в ЕСПашинян рассказал о перспективах Армении в ЕС
Финансово грамотны с Idram и IDBank: встреча в лагере Айорди Финансово грамотны с Idram и IDBank: встреча в лагере Айорди 
Депутат от правящей партии намерен снова ввести в оборот проект по сокращению срока военной службыДепутат от правящей партии намерен снова ввести в оборот проект по сокращению срока военной службы
Ереван приветствует представленный президентом США план по прекращению войны в секторе ГазаЕреван приветствует представленный президентом США план по прекращению войны в секторе Газа
Пашинян с трибуны ПАСЕ: в Армении сохраняется практика распространения избирательных взяток определёнными силамиПашинян с трибуны ПАСЕ: в Армении сохраняется практика распространения избирательных взяток определёнными силами
Пашинян с трибуны ПАСЕ подчеркнул роль Дональда Трампа в установлении мира между Ереваном и БакуПашинян с трибуны ПАСЕ подчеркнул роль Дональда Трампа в установлении мира между Ереваном и Баку
Читать больше



Эксперты
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Политолог: Если Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церквиЭксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном КавказеПолитолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
Политолог: Власти Армении создают Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
Читать больше
Комментируемые
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулируетОсканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графикиВ Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языкеЭксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризмаАдвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решениеОмбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: ПашинянСегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест





ЕБРР поддерживает модернизацию ключевой портовой инфраструктуры КазахстанаЕБРР поддерживает модернизацию ключевой портовой инфраструктуры Казахстана