Четверг, 2 Октября 2025 12:54

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян и президент АР Ильхам Алиев подтвердили готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира между Арменией и Азербайджаном. Встреча состоялась 2 октября в Копенгагене в рамках 7-го саммита Европейского политического сообщества.

Как сообщает пресс-служба армянского премьера, стороны подчеркнули важность договорённостей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира, инициированном президентом США Дональдом Трампом.

Премьер-министр Армении и президент Азербайджана отметили преимущества транспортного сообщения в регионе, обсудили ход развития инфраструктуры в Азербайджане и реализацию проекта TRIPP в Армении, а также обменялись мнениями по реализации Вашингтонской декларации.

В этом контексте стороны приветствовали единогласное решение о приостановке Минского процесса ОБСЕ и всех связанных с ним структур.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшей реализации мер доверия и договорились о продолжении контактов.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную <Декларацию о мире>" Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе

- "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, управление которой будет вверено США сроком на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.

1 сентября 2025 года в ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы ОБСЕ, наделенной мандатом на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. На основании совместного заявления Еревана и Баку структура будет полностью упразднена к 1 декабря 2025 года.

Кто касается TRIPP, то как заявил Пашинян 29 сентября в беседе с армянскими журналистами в Страсбурге, обсуждения вокруг проекта <Маршрут Трампа ради международного мира и процветания> уже начались, недавно Армению посетила американская делегация, которая провела ряд встреч с представителями правительства и профильных ведомств. При этом, по его словам, на данный момент нет никаких конкретных договорённостей. Связано это, как считает Пашинян, с тем, что у администрации президента США Трампа, очевидно, очень обширная глобальная повестка дня. Тем не менее, по его словам, уже начались обсуждения по конкретному содержанию, по проекту. <В частности, сейчас мы работаем над тем, кто должен проектировать проект, как мы должны проектировать проект, кто должен его финансировать, потому что железную дорогу нужно проектировать, верно?>, - вопросил Пашинян. Как указал Пашинян, инфраструктурный проект TRIPP будет действовать на территории Республики Армения, а его бизнес-модель будет согласована в двустороннем формате между США и Арменией. TRIPP, состоящий из нескольких десятков километров различных инфраструктурных объектов, будет иметь как региональное, так и глобальное значение и влияние.

Тем не менее, президент Алиев продолжает нарративу об открытии т.н. <Зангезурского коридора> с различных международных площадок. В последний раз он об этом говорил с трибуны ООН. Этому, иногда даже удивляется Пашинян, как это было на днях ПАСЕ, когда он призвал всех тех, кто повторяет слова Алиева, хотя бы ознакомиться с Вашингтонскими документами, где нет ни слова об этом.

Однако уже 1 октября, с трибуны армянского парламента Пашинян предположил, что под <Зангезурским коридором> руководство Азербайджана подразумевает дорогу на своей территории, в частности, между городами Горадиз и Зангелан. <Поэтому, когда говорят <Зангезурский коридор>, знайте, что это не об Армении, это они говорят о территории своей страны. Следовательно, эту тему давайте считать закрытой. ... Они используют термин <Зангезурский коридор>. Пусть называют как хотят, у нас нет проблем>, - заявил Пашинян.