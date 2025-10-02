Четверг, 2 Октября 2025 12:49

АрмИнфо.Рипсиме Унанян избрана председателем комиссии Национального Собрания Армении по вопросам здравоохранения. Это стало ясно по итогам тайного голосования, состоявшегося 2 октября.

Как отметил глава счетной комиссии НС РА Нарек Бабаян, из 107 депутатов в голосовании приняли участие 61 парламентарий. За утверждение кандидатуры проголосовал 61 депутат. Таким образом, Рипсиме Унанян стала главой комиссии НС по вопросам здравоохранения.

Ранее, поблагодарив фракцию "Гражданский договор" за выдвижение своей кандидатуры, новоизбранный председатель комиссии в своем

выступлении упомянула о некоторых проблемах и пробелах в сфере здравоохранения, а также представила свой трудовой путь. "Несмотря на существующие проблемы, мы не должны стоять на месте и шаг за шагом улучшать наше здравоохранение, должны сформировать новую культуру в области здравоохранения, которая является основным звеном в поддержании здоровья", - отметила, в частности, кандидат. Рипсиме Унанян также представила реформы в сфере здравоохранения за последние годы и существующие проблемы. Касаясь вопроса внедрения комплексного медицинского страхования, она отметила, что соответствующий законопроект будет внесён в НС в ближайшее время, а комиссия организует парламентские слушания и рабочие обсуждения.