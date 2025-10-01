Среда, 1 Октября 2025 14:44

АрмИнфо. Вопрос возвращения армянских военнопленных, удерживаемых в Баку, должен быть решен до подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, поскольку мир не может быть обеспечен в условиях отсутствия решения по гуманитарным вопросам.

Об этом заявила руководитель Центра международного сравнительного права, правозащитник Сирануш Саакян, в рамках дискуссии, посвященной правам армянских военнопленных, удерживаемых в Баку.

Правозащитник напомнила, что по официальным данным на сегодняшних день в Азербайджане находится 23 военнопленных, восемь из которых - это военно-политическое руководство Арцаха, а пятеро пленных были взяты в заложники в 2020 году. "То есть в данный момент Азербайджан незаконно удерживает как армянских пленных, взятых в ходе 44-дневной войны 2020 года, так и в ходе насильственного перемещения арцахского населения 2023 года", - пояснила правозащитник.

При этом, она обратила внимание, что среди них есть также несколько десятков человек, которые считаются насильственно исчезнувшими. Их, по словам Саакян, по последним данным около 80-и, однако она обратила внимание, что их число может быть намного больше. Саакян в этом ключе с сожалением отметила, что отсутствие независимой международной организации, по сути, лишает армянскую сторону возможности, узнавать о судьбе пленных, а также о случаях их смерти. "То есть, вся информация касательно пленных односторонняя и не полноценная. Более того, она не проверяемая. В данный момент, у нас есть информация, что Европейский комитет по предупреждению пыток (ЕКПП) посетил Азербайджан. Мы не отрицаем, что члены их организации совершили визит, в том числе к армянским военнопленным, однако в данный момент я воздержусь от предоставления другой информации по этой части. К ней мы вернемся во время следующей встречи и представим некоторые подробности", - заверила правозащитник.

Касаясь требования Азербайджана по отзыву исков из международных судов, Саакян заметила, что это является четким посланием: "Любой правовой процесс против Азербайджана угрожает их безопасности, поскольку нейтрализует агрессивную политику этой страны". В этом ключе она посетовала на то, что Республика Армения, в лице армянских властей, собирается отказаться от единственно действенного механизма защиты своих законных интересов - правового. "Другими словами, мы собирается покинуть поле, в котором мы были победителями, и вернуться туда, где нас ранее, условно говоря, побили", - заметила Саакян. В этом ключе она заявила, что армянской общественности необходимо понять - страна имеет дело с обществом, в котором понятия герой и преступник воспринимаются совсем иначе.

Руководитель магистерской программы ЕГУ "Международные суды и арбитраж" Егише Киракосян также отметил наличие рисков в случае отказа Армении от международных исков. Он обратил внимание, что на фоне осуществляемого в Азербайджане незаконного судилища, отказ от международных правовых механизмов может привести к тому, что все процессы в отношении армянских военнопленных могут стать односторонними. "То есть, даже если процессы в международных судах пока что не дают никаких результатов, надо понять, что они необходимы хотя бы для того, чтобы уравновесить ситуацию. Особенно это важно с точки зрения проигравшего в войне государства", - пояснил Киракосян. При этом, он обратил внимание, что принятие судом решения касательно преступлений Азербайджана недостаточно. По его словам, здесь очень важно осуществление лоббирования армянской стороной для реализации этих решений.

В завершении Кирокосян выразил убеждение, что мир невозможен до решения гуманитарных вопросов, напомнив, что этот принцип также учтен в Женевских конвенциях. "Гуманитарные вопросы - являются компонентом установления мира, и правовые процессы в этом смысле позволяют продемонстрировать, что стороны готовы к реальному миру", - резюмировал правозащитник.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс-заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.