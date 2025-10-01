Среда, 1 Октября 2025 13:58

АрмИнфо. Несмотря на подписанные в Вашингтоне документы и достигнутые договоренности прогресса в процессе подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном нет. Об этом 1 октября в беседе с журналистами заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Артур Хачатрян.

По его словам, когда в 2018-2020 годах премьер-министр РА Никол Пашинян, вводя общественность страны в заблуждение, утверждал, что по процессу мирного урегулирования нагорно- карабахского конфликта переговоров не ведутся, стороны встречаются лишь для того, чтобы понять друг друга. "Теперь он хочет подписать документ, по которому имеются разногласия: Пашинян говорит одно, Алиев хочет другого, у Трампа на уме совершенно иное, имея в виду строительство дороги, которая перейдет в их концессию сроком на 99 лет. Возникает вопрос: если переговоров не велось, почему же сломя голову помчались в США и подписали эти документы? Утверждения властей о том, что наступил мир ложно, никакого мира нет и не может быть до тех пор, пока Азербайджан будет держать под оккупацией часть территории Армении", - сказал политик. Он добавил, что на фоне постоянных требований со стороны Азербайджана, и его угроз говорить о мире легкомысленно.

Коснулся оппозиционер и прав беженцев из Арцаха. По его словам, решать их судьбу должен не Пашинян, поскольку карабахцы не наделяли главу армянского правительства соответствующими полномочиями.