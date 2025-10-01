Среда, 1 Октября 2025 11:28

АрмИнфоСерверы Национального Собрания РА представляют собой "проходной двор". Об этом 1 октября на пленарном заседании НС заявил депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян, комментируя представленный правительством РА в первом чтении проект закона "О кибербезопасности".

Депутат напомнил, что в коридорах НС установлены видеокамеры, которые фиксируют каждое движение парламентариев. Данные с видеокамер передаются на серверы парламента. В этой связи, Манукян напомнил о случае с депутатом НС Мгером Саакяном, инцидент с участием которого был направлен на головной сервер, на который якобы была осуществлена хакерская атака. Спустя всего три часа, продолжил Манукян, этот инцидент появился на одном из сайтов. Депутат подчеркнул, что в свое время Агентство по защите персональных данных в подобных случаях сразу предпринимало соответствующие шаги, однако в последнее время деятельности Агентства уделяется очень мало времени, его данные игнорирует даже МВД.

Оппозиционер отметил также, что подобного рода видеокамеры установлены и в аэропортах, услугами которых пользуются и депутаты НС. Серверы в аэропортах контролирует СНБ. "И вдруг на том же сайте появляется сообщение, что Гегам Манукян отбыл в Москву. Мои волосы не седеют, но полжизни ушло от постоянных запросов в СНБ, в службу государственной охраны, в аппарат НС относительно того, каким образом эти видеоматериалы появляются на этом сайте. В ответ - полная тишина", - отметил Манукян, напомнив, что указанный сайт принадлежит заместителю руководителя аппарата премьер- министра РА Тарону Чахояну.

Депутат, подчеркнув важность представленного документа, указал на необходимость гарантированного обеспечения безопасности персональных данных граждан в целях исключения подобного рода ситуаций.

Отметим, что согласно законопроекту, в целях борьбы с киберпреступностью в Армении будет создан специальный автономный орган. Представляя документ, министр высокотехнологической промышленности РА Мхитар Айпапетян отметил, что целью пакета является создание правовой основы для защиты информационных систем и критически важной инфраструктуры, включая энергетику, транспорт и финансовый сектор от киберугроз. Новый государственный автономный орган будет осуществлять мониторинг, оценивать риски и координировать меры по реагированию на инциденты. Сфера регулирования охватывает отношения, связанные с бесперебойным функционированием информационных систем и критических информационных инфраструктур, используемых для предоставления жизненно важных услуг, обеспечением доступности, целостности, конфиденциальности обрабатываемой, распространяемой, хранящейся, передаваемой информации, уведомлением о киберинцидентах, их предотвращением и разрешением, требованиями к поставщикам услуг кибербезопасности, а также осуществлением контроля за соблюдением требований настоящего закона.

Законопроект уточняет полномочия органа, разрабатывающего государственную политику в области кибербезопасности, в лице министерства высокотехнологичной промышленности Республики Армения, и органа, обеспечивающего реализацию политики в области кибербезопасности, в лице автономного органа, а также других компетентных государственных органов в указанной сфере. Принятие пакета создаст правовую основу для разработки комплексной государственной политики и плана действий в области кибербезопасности, инвентаризации вызовов и рисков кибербезопасности, их классификации, и принципов реагирования на киберинциденты, укрепления кибербезопасности в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного положения, уточнения ролей и ответственности, планирования и проведения киберучений, реализации программ, направленных на повышение осведомленности широких слоев общества.

В целях обеспечения безопасности государственной информационной системы, на автономный орган будут возложены функции ограничения возможности использования государственных информационных систем и уровня обмена данными (x- road). Данные системы создаются и формируются за счёт средств государственного бюджета, являются критически важными инфраструктурами, содержат компонент безопасности и направлены на предоставление населению бесперебойных, безопасных и качественных услуг. Для реализации указанной функции орган должен иметь чёткие законодательные положения и уполномочивающую нормативную базу. Следует отметить, что с принятием законопроекта общий объём ежегодной оплаты труда и социального обеспечения в результате полного укомплектования соответствующих должностей и сотрудников автономного органа составит 4- 6 миллиардов драмов. При расчёте расходов учитывался тот факт, что оплата труда сотрудников профессиональных подразделений является высокой на рынке, и эти команды составят основную часть персонала органа.