Вторник, 30 Сентября 2025 14:33

АрмИнфо. Институт востоковедения Национальной академии наук (НАН) Армении намерен углублять сотрудничество с региональными вузами в научной сфере. Об этом АрмИнфо сообщили в НАН Армении.

По словам директора Института востоковедения НАН РА Гоар Искандарян, расширение сотрудничества в таком формате с областными вузами является для них стратегическим шагом. "Эта работа должна быть непрерывной. У нас уже есть аналогичное сотрудничество с Ереванским государственным университетом, Российско-армянским университетом (РАУ), Военной академией имени Вазгена Саргсяна Министерства обороны Армении, Национальным исследовательским университетом обороны МО РА", - добавила Искандарян.

В свою очередь представители региональных вузов выразили благодарность, подчеркнув необходимость и важность сотрудничества с институтом.

Согласно источнику, эта договоренность была достигнута в рамках прошедшей в Институте востоковедения встречи с представителями областных вузов. В частности, на мероприятии присутствовали госуниверситеты Ширака, Гавара, Ванадзора и Иджевана, а также представители научного центра "Качар".

Целью встречи является содействие развитию региональных университетов, установление новых связей, осуществление совместных программ и организация лекций.