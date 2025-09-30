Вторник, 30 Сентября 2025 13:32

АрмИнфо. Путь прогресса Армении лежит не в слепом подчинении, а в пересмотре правил регионального взаимодействия, и в этом смысле идея о том, что прочного мира можно достичь любой ценой путем примирения, не только наивна, но и саморазрушительна. Такое мнение, как сообщает пресс-служба группы "Альтернативные проекты", выразил экс-глава МИД Армении Ара Айвазян.

Он представил пути послевоенного восстановления страны и шаги, которые напротив, являются препятствием на пути к осуществлению этой цели. Так, по его словам, послевоенное восстановление государства заключается не в лозунгах или желаниях, а в новых идеях, смелых планах, и умении правильно понимать происходящее в мире. В этом ключе он обратил внимание, что альтернативой постоянным уступкам является не бесконечная конфронтация и война, а стратегическое сдерживание.

"В поляризованном политическом поле Армении распространено мнение, что невластные силы "не имеют альтернативы" нынешнему пути, избранному действующими властями. Однако, возможности Армении, оказавшейся в геополитическом тупике, постепенно сужаются, а внешнее давление растет, и политический фатализм такого рода не только ошибочен, но и опасен", - заметил экс-глава МИД.

Айвазян в этом ключе отметил, что Армении нужен не другой пакет решений, а принципиально новый стратегический подход, а также переосмысление того, что значит установление мира, достижение безопасности и обеспечение суверенитета во враждебной и нестабильной геополитической среде. В этом ключе он представил проблемы, которые необходимо решить, чтобы избежать необратимых последствий.

Айвазян обратил внимание, что внешние игроки и разворачивающиеся геополитические расколы все активнее формируют внутреннюю повестку Армении. "Турция и Азербайджан не просто соседи, они определяют повестку дня политической жизни Армении, посредством манипуляций и давления контролируют проблему любых переговоров, прекращения огня или разблокирования каналов связи, чтобы управлять поведением Еревана как внутри страны, так и на международной арене", - пояснил экс­глава МИД.

В таких условиях, как заметил Айвазян, самой насущной задачей для любого армянского правительства является не определение видения процветания или демократии, отделенных от региональной реальности, а, прежде всего, определение того, как следует противостоять давлению и сдерживать его. Между тем, он обратил внимание, что на практике страна сталкивается с односторонними уступками и отказом от ранее сформированных государственных и национальных позиций. "Однако, чем больше Армения уступает, тем больше Анкара и Баку ужесточают свои требования. Текущий процесс урегулирования не принес никаких гарантий, никаких договоренностей о безопасности", - подчеркнул Айвазян.

Как заметил экс-глава МИД, эффективная внешняя политика требует не только военного, но также институционального, экономического, психологического и информационного развития страны. В этом ключе Айвазян констатировал, что для нейтрализации внешних угроз мобилизация внутренних возможностей должна стать ключевым принципом стратегической доктрины Армении. Это должно включать, по словам Айвазяна, реформы в системе обороны, национальную сплоченность за счет преодоления дискурса поражения и укрепления единства вокруг суверенитета, а не партийности. Кроме того, как заметил экс-глава внешнеполитического ведомства, это подразумевает вовлечение диаспоры. "Но не только для благотворительности или лоббирования, но и в качестве стратегического расширения влияния Армении в дипломатической, оборонной, экономической, технологической и академической сферах", - пояснил Айвазян.

Вдобавок, он указал на необходимость экономической устойчивости и стабильности за счет снижения зависимости от турецких и азербайджанских маршрутов и диверсификации других вариантов коммуникации.

Экс-глава МИД коснулся также снижения роли России в архитектуре безопасности Армении. Он обратил внимание на опасность игнорирования России как союзника со стратегической точки зрения, заметив, что страна в обозримом будущем останется важным игроком с военным и дипломатическим присутствием, а также в вопросе формирования регионального баланса. "Ереван должен инициировать согласованное транзакционное партнерство с Москвой, которое будет основано на реальном стратегическом диалоге и военно-промышленном сотрудничестве. В этом случае выбор не между полной зависимостью или полным разрывом, а в изменении отношений и создании взаимовыгодного стратегического союза", - считает экс-глава МИД.

Далее Айвазян коснулся также "маршрута Трампа" и подписанного в Вашингтоне соглашения. Экс-глава МИД считает, что в этом контексте одной из самых опасных угроз суверенитету Армении является агрессивное преследование Азербайджаном и Турцией идеи открытия маршрута через Мегри, который они представляют как так называемый "Зангезурский коридор". В этом ключе он призвал воспринимать подписанную в Вашингтоне декларацию как часть сложного дипломатического процесса, который потребует строгого мониторинга и контроля со стороны Армении, постоянного укрепления внутренней обороны и институциональных механизмов.

"Кроме того, это потребует активного поиска альтернативных союзников и форматов международного сотрудничества, четкое определение "красных линий" и разработку стратегий, которые сведут к минимуму риски зависимости от одной из сторон. В противном случае слепая вера в такие документы без реальных гарантий может привести к потере контроля над важнейшими стратегическими позициями и подрыву суверенитета", - подчеркивает Айвазян.

Резюмируя вышесказанное, экс-глава МИД отметил, что для решения всех перечисленных проблем и во избежание дальнейших неудач, необходимо оценить риски, переосмыслить внешнюю политику страны, сформировать общественное сознание и стратегическое сопротивление.

"В регионе, где Турция и Азербайджан проводят экспансионистскую силовую политику, предварительным условием прочной стабильности является установление нового баланса. Преследование четких национальных интересов, установление сильного внутреннего сопротивления и формирование эффективных альянсов должны стать краеугольными камнями внешней политики и политики безопасности Армении. Настоящая альтернатива начинается с переосмысления стратегического отношения, понимания того, что основой мира являются устойчивость, баланс и суверенитет, а не приспособляемость и подчинение", - подчеркнул Айвазян.

Так, по его словам, страна должна для начала решить, каким государством она хочет быть, и после этого выбрать правильные инструменты и партнеров, чтобы обеспечить себе место во все более нестабильном мировом порядке. "Стабильность не дается, она создается. И мир не возникает из слабости, его нужно заслужить силой, стратегией и волей к выживанию", - резюмировал Айвазян.