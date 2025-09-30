Arminfo.info


 Вторник, 30 Сентября 2025 13:32
Алине Григорян

Экс-глава МИД Армении: Путь развития Армении лежит не в подчинении, а в пересмотре правил регионального взаимодействия

Экс-глава МИД Армении: Путь развития Армении лежит не в подчинении, а в пересмотре правил регионального взаимодействия

АрмИнфо. Путь прогресса Армении лежит не в слепом подчинении, а в пересмотре правил регионального взаимодействия, и в этом смысле идея о том, что прочного мира можно достичь любой ценой путем примирения, не только наивна, но и саморазрушительна. Такое мнение, как сообщает пресс-служба группы "Альтернативные проекты", выразил экс-глава МИД Армении Ара Айвазян.

Он представил пути послевоенного восстановления страны и шаги, которые напротив, являются препятствием на пути к осуществлению этой цели. Так, по его словам, послевоенное восстановление государства заключается не в лозунгах или желаниях, а в новых идеях, смелых планах, и умении правильно понимать происходящее в мире. В этом ключе он обратил внимание, что альтернативой постоянным уступкам является не бесконечная конфронтация и война, а стратегическое сдерживание.

"В поляризованном политическом поле Армении распространено мнение, что невластные силы "не имеют альтернативы" нынешнему пути, избранному действующими властями. Однако, возможности Армении, оказавшейся в геополитическом тупике, постепенно сужаются, а внешнее давление растет, и политический фатализм такого рода не только ошибочен, но и опасен", - заметил экс-глава МИД.

Айвазян в этом ключе отметил, что Армении нужен не другой пакет решений, а принципиально новый стратегический подход, а также переосмысление того, что значит установление мира, достижение безопасности и обеспечение суверенитета во враждебной и нестабильной геополитической среде. В этом ключе он представил проблемы, которые необходимо решить, чтобы избежать необратимых последствий.

Айвазян обратил внимание, что внешние игроки и разворачивающиеся геополитические расколы все активнее формируют внутреннюю повестку Армении. "Турция и Азербайджан не просто соседи, они определяют повестку дня политической жизни Армении, посредством манипуляций и давления контролируют проблему любых переговоров, прекращения огня или разблокирования каналов связи, чтобы управлять поведением Еревана как внутри страны, так и на международной арене", - пояснил экс­глава МИД.

В таких условиях, как заметил Айвазян, самой насущной задачей для любого армянского правительства является не определение видения процветания или демократии, отделенных от региональной реальности, а, прежде всего, определение того, как следует противостоять давлению и сдерживать его. Между тем, он обратил внимание, что на практике страна сталкивается с односторонними уступками и отказом от ранее сформированных государственных и национальных позиций. "Однако, чем больше Армения уступает, тем больше Анкара и Баку ужесточают свои требования. Текущий процесс урегулирования не принес никаких гарантий, никаких договоренностей о безопасности", - подчеркнул Айвазян.

Как заметил экс-глава МИД, эффективная внешняя политика требует не только военного, но также институционального, экономического, психологического и информационного развития страны. В этом ключе Айвазян констатировал, что для нейтрализации внешних угроз мобилизация внутренних возможностей должна стать ключевым принципом стратегической доктрины Армении. Это должно включать, по словам Айвазяна, реформы в системе обороны, национальную сплоченность за счет преодоления дискурса поражения и укрепления единства вокруг суверенитета, а не партийности. Кроме того, как заметил экс-глава внешнеполитического ведомства,  это подразумевает вовлечение диаспоры. "Но не только для благотворительности или лоббирования, но и в качестве стратегического расширения влияния Армении в дипломатической, оборонной, экономической, технологической и академической сферах", - пояснил Айвазян.

Вдобавок, он указал на необходимость экономической устойчивости и стабильности за счет снижения зависимости от турецких и азербайджанских маршрутов и диверсификации других вариантов коммуникации.

Экс-глава МИД коснулся также снижения роли России в архитектуре безопасности Армении. Он обратил внимание на опасность игнорирования России как союзника со стратегической точки зрения, заметив, что страна в обозримом будущем останется важным игроком с военным и дипломатическим присутствием, а также в вопросе формирования регионального баланса. "Ереван должен инициировать согласованное транзакционное партнерство с Москвой, которое будет основано на реальном стратегическом диалоге и военно-промышленном сотрудничестве. В этом случае выбор не между полной зависимостью или полным разрывом, а в изменении отношений и создании взаимовыгодного стратегического союза", - считает экс-глава МИД.

Далее Айвазян коснулся также "маршрута Трампа" и подписанного в Вашингтоне соглашения. Экс-глава МИД считает, что в этом контексте одной из самых опасных угроз суверенитету Армении является агрессивное преследование Азербайджаном и Турцией идеи открытия маршрута через Мегри, который они представляют как так называемый "Зангезурский коридор". В этом ключе он призвал воспринимать подписанную в Вашингтоне декларацию как часть сложного дипломатического процесса, который потребует строгого мониторинга и контроля со стороны Армении, постоянного укрепления внутренней обороны и институциональных механизмов.

"Кроме того, это потребует активного поиска альтернативных союзников и форматов международного сотрудничества, четкое определение "красных линий" и разработку стратегий, которые сведут к минимуму риски зависимости от одной из сторон. В противном случае слепая вера в такие документы без реальных гарантий может привести к потере контроля над важнейшими стратегическими позициями и подрыву суверенитета", - подчеркивает Айвазян.

Резюмируя вышесказанное, экс-глава МИД отметил, что для решения всех перечисленных проблем и во избежание дальнейших неудач, необходимо оценить риски, переосмыслить внешнюю политику страны, сформировать общественное сознание и стратегическое сопротивление.

"В регионе, где Турция и Азербайджан проводят экспансионистскую силовую политику, предварительным условием прочной стабильности является установление нового баланса.  Преследование четких национальных интересов, установление сильного внутреннего сопротивления и формирование эффективных альянсов должны стать краеугольными камнями внешней политики и политики безопасности Армении. Настоящая альтернатива начинается с переосмысления стратегического отношения, понимания того, что основой мира являются устойчивость, баланс и суверенитет, а не приспособляемость и подчинение", - подчеркнул Айвазян.

Так, по его словам, страна должна для начала решить, каким государством она хочет быть, и после этого выбрать правильные инструменты и партнеров, чтобы обеспечить себе место во все более нестабильном мировом порядке. "Стабильность не дается, она создается. И мир не возникает из слабости, его нужно заслужить силой, стратегией и волей к выживанию", - резюмировал Айвазян. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Адвокат Нарека Оганяна: Следственный комитет Армении выбрал недопустимую линию поведенияАдвокат Нарека Оганяна: Следственный комитет Армении выбрал недопустимую линию поведения
Как пользоваться платформой Rate.Trading Как пользоваться платформой Rate.Trading 
Армянский премьер и комиссар СЕ по правам человека обсудили вопросы укрепления демократииАрмянский премьер и комиссар СЕ по правам человека обсудили вопросы укрепления демократии
На швейной фабрике в Ереване произошел взрыв, госпитализированы 4 человекаНа швейной фабрике в Ереване произошел взрыв, госпитализированы 4 человека
Пашинян в ПАСЕ заявил о нереалистичности возвращения арцахцев, а также опасности <этой темы для мирного процесса>Пашинян в ПАСЕ заявил о нереалистичности возвращения арцахцев, а также опасности <этой темы для мирного процесса>
Пашинян призвал европейского парламентария воздержаться от использования нелигитимной лексики в частности - т.н. <Зангезурского коридора>Пашинян призвал европейского парламентария воздержаться от использования нелигитимной лексики в частности - т.н. <Зангезурского коридора>
Пашинян рассказал о перспективах Армении в ЕСПашинян рассказал о перспективах Армении в ЕС
Финансово грамотны с Idram и IDBank: встреча в лагере Айорди Финансово грамотны с Idram и IDBank: встреча в лагере Айорди 
Депутат от правящей партии намерен снова ввести в оборот проект по сокращению срока военной службыДепутат от правящей партии намерен снова ввести в оборот проект по сокращению срока военной службы
Ереван приветствует представленный президентом США план по прекращению войны в секторе ГазаЕреван приветствует представленный президентом США план по прекращению войны в секторе Газа
Пашинян с трибуны ПАСЕ: в Армении сохраняется практика распространения избирательных взяток определёнными силамиПашинян с трибуны ПАСЕ: в Армении сохраняется практика распространения избирательных взяток определёнными силами
Пашинян с трибуны ПАСЕ подчеркнул роль Дональда Трампа в установлении мира между Ереваном и БакуПашинян с трибуны ПАСЕ подчеркнул роль Дональда Трампа в установлении мира между Ереваном и Баку
Америабанк становится учредительным членом Ассоциации FinTech Armenia Америабанк становится учредительным членом Ассоциации FinTech Armenia 
Институт востоковедения НАН Армении намерен расширить сотрудничество с региональными вузами в научной сфереИнститут востоковедения НАН Армении намерен расширить сотрудничество с региональными вузами в научной сфере
Экс-глава МИД Армении: Путь развития Армении лежит не в подчинении, а в пересмотре правил регионального взаимодействияЭкс-глава МИД Армении: Путь развития Армении лежит не в подчинении, а в пересмотре правил регионального взаимодействия
Главы МИД Армении и Украины договорились про дальнейшее развитие двусторонних отношенийГлавы МИД Армении и Украины договорились про дальнейшее развитие двусторонних отношений
В парламенте Армении начались слушания по поправкам в Уголовном кодексе РА, направленным на ужесточение наказания за отрицание Геноцида армянВ парламенте Армении начались слушания по поправкам в Уголовном кодексе РА, направленным на ужесточение наказания за отрицание Геноцида армян
Минобороны: Начальник Генштаба Армении принял родных без вести пропавших военнослужащих и заложниковМинобороны: Начальник Генштаба Армении принял родных без вести пропавших военнослужащих и заложников
Гражданской авиации Армении исполнилось 92 годаГражданской авиации Армении исполнилось 92 года
На 60-й сессии Совета ООН по правам человека принят национальный доклад Армении по 4-му всеобщему периодическому обзоруНа 60-й сессии Совета ООН по правам человека принят национальный доклад Армении по 4-му всеобщему периодическому обзору
Убийство главы муниципалитета Паракар было местью за убийство, совершенное в феврале этого года - глава СК РАУбийство главы муниципалитета Паракар было местью за убийство, совершенное в феврале этого года - глава СК РА
Туркменистан принимает участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию (MONDIACULT-2025)Туркменистан принимает участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию (MONDIACULT-2025)
В процессе призыва резервистов на воинские сборы появились серьезные проблемы - оппозиционерВ процессе призыва резервистов на воинские сборы появились серьезные проблемы - оппозиционер
На полях Варшавского форума безопасности министр иностранных дел РА провел ряд двусторонних встречНа полях Варшавского форума безопасности министр иностранных дел РА провел ряд двусторонних встреч
Депутат НС: Армения вновь оказалась в ситуации, когда ей диктуется геополитическая повесткаДепутат НС: Армения вновь оказалась в ситуации, когда ей диктуется геополитическая повестка
Осканян: Право арцахцев на возвращение - это уже не просто требование людей без гражданства, это воля международного сообщества.Осканян: Право арцахцев на возвращение - это уже не просто требование людей без гражданства, это воля международного сообщества.
Копыркин: Вопроса вывода 102-ой военной базы нет в повестке дня армяно-российских отношенийКопыркин: Вопроса вывода 102-ой военной базы нет в повестке дня армяно-российских отношений
Копыркин: Укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе - неизменный приоритет РоссииКопыркин: Укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе - неизменный приоритет России
Премьер Армении встретился с представителями Мониторингового комитета ПАСЕПремьер Армении встретился с представителями Мониторингового комитета ПАСЕ
Пашинян поздравил Санду с победой ее политической силы на парламентских выборахПашинян поздравил Санду с победой ее политической силы на парламентских выборах
Стартовали встречи Мирзояна на полях Варшавского форума по безопасностиСтартовали встречи Мирзояна на полях Варшавского форума по безопасности
TRIPP обсуждается в двустороннем формате - между РА и США, но в него может быть вовлечена любая третья сторона: ПашинянTRIPP обсуждается в двустороннем формате - между РА и США, но в него может быть вовлечена любая третья сторона: Пашинян
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
Адвокат по делу Микаэла Аджапахяна: Решения судьи политически мотивированы и принимаются не в зале судаАдвокат по делу Микаэла Аджапахяна: Решения судьи политически мотивированы и принимаются не в зале суда
Мы работаем медленно, но без перебоев: Пашинян о реализации TRIPPМы работаем медленно, но без перебоев: Пашинян о реализации TRIPP
Первый день октября ознаменуется в Ереване открытием одного из самых ярких фестивалей страны - HIGH FESTПервый день октября ознаменуется в Ереване открытием одного из самых ярких фестивалей страны - HIGH FEST
Пашинян не согласен с тем, что мирную повестку Ереван продвигает в одностороннем порядкеПашинян не согласен с тем, что мирную повестку Ереван продвигает в одностороннем порядке
Эксперт: стратегия Азербайджана по отношению к Армении не измениласьЭксперт: стратегия Азербайджана по отношению к Армении не изменилась
С 30 сентября в Армении пройдет фестиваль <Неделя науки>.С 30 сентября в Армении пройдет фестиваль <Неделя науки>.
"Страна для жизни": В деле убийства главы Паракара нет никакой кровной мести, это - заказ
У Минобороны Армении произошла потасовка между родными без вести пропавших военнослужащих и полициейУ Минобороны Армении произошла потасовка между родными без вести пропавших военнослужащих и полицией
На основе международных норм по защите прав и свобод человека в Туркменистане дано разрешение на проживание 142 лицам из других государствНа основе международных норм по защите прав и свобод человека в Туркменистане дано разрешение на проживание 142 лицам из других государств
Пашинян в Страсбурге провел встречу <на ногах> председателем ПАСЕПашинян в Страсбурге провел встречу <на ногах> председателем ПАСЕ
В Армению прибыла новый посол ЕгиптаВ Армению прибыла новый посол Египта
Мэрия предлагает запретить в школах использование смартфонов для учащихся 1-6 классов, и ограничить - для 7-12 классовМэрия предлагает запретить в школах использование смартфонов для учащихся 1-6 классов, и ограничить - для 7-12 классов
Армянский эксперт представил возможные сценарии исхода электоральных процессов в стране в 2026 годуАрмянский эксперт представил возможные сценарии исхода электоральных процессов в стране в 2026 году
Брата Католикоса Всех армян внесли в базу Брата Католикоса Всех армян внесли в базу "Миротворец"
Арестован убийца главы села Паракар - СК РААрестован убийца главы села Паракар - СК РА
Самвел Карапетян представил задачи рабочей группы, созданной его движением для защиты  ААЦСамвел Карапетян представил задачи рабочей группы, созданной его движением для защиты  ААЦ
Пашинян обсудил установление мирный договор с Баку с генсеками ОБСЕ и ООНПашинян обсудил установление мирный договор с Баку с генсеками ОБСЕ и ООН
<Мои встречи с президентом Эрдоганом носят регулярный характер>: Пашинян указал на расширение географии дипотношений Еревана<Мои встречи с президентом Эрдоганом носят регулярный характер>: Пашинян указал на расширение географии дипотношений Еревана
Мир установлен, а Алиев все еще говорит о т.н. Мир установлен, а Алиев все еще говорит о т.н. "Зангезурском коридоре" и "капитуляции" Армении: Пашинян не понимает почему
Пашинян: Примут нас в ЕС - хорошо. Если же нет, мы выполним поставленную перед нами очень важную задачуПашинян: Примут нас в ЕС - хорошо. Если же нет, мы выполним поставленную перед нами очень важную задачу
Политолог: на выборах в Национальное Собрание Армении 2026 года все увидят молдавский сценарийПолитолог: на выборах в Национальное Собрание Армении 2026 года все увидят молдавский сценарий
Армения подтвердила приверженность продвижению повестки в области нераспространения и целей ДВЗЯИАрмения подтвердила приверженность продвижению повестки в области нераспространения и целей ДВЗЯИ
Глава МИД Армении провел встречи со своими коллегами из Румынии и Кубы Глава МИД Армении провел встречи со своими коллегами из Румынии и Кубы
Армения и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопониманииАрмения и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании
В МВД подтвердили факт задержания подозреваемого в убийстве главы общины ПаракарВ МВД подтвердили факт задержания подозреваемого в убийстве главы общины Паракар
В Москве состоялись консультации между МИД Армении и РоссииВ Москве состоялись консультации между МИД Армении и России
Член правления <Мать Армения> назвала Никола Пашиняна главным ответственным за поражение в 44-дневной Арцахской войнеЧлен правления <Мать Армения> назвала Никола Пашиняна главным ответственным за поражение в 44-дневной Арцахской войне
Читать больше



Эксперты
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Политолог: Если Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церквиЭксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном КавказеПолитолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
Политолог: Власти Армении создают Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
Читать больше
Комментируемые
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулируетОсканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графикиВ Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языкеЭксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризмаАдвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решениеОмбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: ПашинянСегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
Политик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мирПолитик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мир





Глава МИД Армении обсудил с коллегой из Казахстана визит Пашиняна в АстануГлава МИД Армении обсудил с коллегой из Казахстана визит Пашиняна в Астану