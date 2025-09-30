Вторник, 30 Сентября 2025 13:24

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и Украины Андрей Сибига договорились про дальнейшее развитие двусторонних отношений. Как сообщает МИД Украины, встреча состоялась в рамках Варшавского форума безопасности.

Стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе, повестку двусторонних отношений и последние геополитические события, возможные дальнейшие действия для обеспечения всестороннего, справедливого и долгосрочного мира в Европе. Состоялся также обмен мнениями относительно результатов Недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Андрей Сибига сообщил, что пригласил Арарат Мирзояна посетить Киев