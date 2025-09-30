Вторник, 30 Сентября 2025 11:23

АрмИнфо.На полях Варшавского форума безопасности министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел ряд двусторонних встреч.

Как передает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской были обсуждены возможности расширения партнерства между Арменией и НАТО. Собеседники подчеркнули заинтересованность в разработке более амбициозной повестки дня. С удовлетворением был отмечен недавний визит послов стран-членов НАТО в Ереван, а также участие Армении в миротворческих миссиях НАТО.

Обратив внимание на региональные события, собеседники обменялись мнениями о важности Вашингтонских соглашений в установлении мира и реализации коммуникационной программы "Путь Трампа к международному миру и процветанию".

Cостоялась также встреча главы МИД РА с литовским коллегой Кястутисом Будрисом, в ходе которой были обсуждены новые возможности углубления партнерства между двумя государствами, соответствующие динамике двустороннего политического диалога и дружбе, основанной на общих ценностях. Мирзоян выразил благодарность Литве за поддержку демократической повестки Армении, укрепление устойчивости, а также углубление взаимодействия с ЕС. Были рассмотрены предстоящие контакты в рамках ЕС и существующие механизмы для содействия сотрудничеству в отраслевых направлениях. Литовский министр приветствовал договоренности, достигнутые в Вашингтоне 8 августа, включая парафирование Мирного соглашения. Министр иностранных дел Армении подчеркнул возможности, которые открываются за счет увеличения региональной взаимосвязанности через открытие коммуникаций на основе согласованных фундаментальных принципов.