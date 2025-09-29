Понедельник, 29 Сентября 2025 12:16

АрмИнфо. Арестован убийца главы села Паракар Володи Григоряна и сотрудника криминальной полиции Карена Абрамяна. Об этом сообщила в соцсети пресс-секретарь Следственного комитеа (СК) Армении Кима Авдалян.

Глава общины Паракар Володя Григорян был убит 23 сентября во дворе своего дома. Как сообщила ранее пресс-служба МВД Армении, 23 сентября в 23:52 в полицию МВД поступил сигнал о том, что на Ереванском шо ссе в селе Мердзаван Армавирской области раздались выстрелы. По факту случившегося инициировано уголовное производство по признакам ч.1ст.155 ( убийство) по двум эпизодам, а также ч.1 ст. 44-155 (покушение на убийство)и ч.1 ст. 335 (незаконный оборот оружия, его основных компонентов, частей, боеприпасов и иных материалов, устройств, предметов). Был задержан и доставлен в орган предварительного следствия один человек.

28 сентября Авдалян сообщила, что дело раскрыто. В отношении задержанного лица возбуждено публичное уголовное преследование по признакам статьи об оказании содействия убийству. <В суд было представлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста, которое было удовлетворено. В ходе следственных действий в спортивной сумке была также обнаружена карта посещения спортзала, которая направлена в орган, осуществляющий расследование. Было установлено, что карта принадлежит лицу, совершившему убийство>,

- говорилось в сообщении СК.

Последний дал признательные показания и указал местонахождение винтовки, являющейся орудием преступления. Следователь также изъял винтовку, являющуюся орудием преступления.

Володя Григорян был избран главой общины Паракар от оппозиционного блока "Единство"(партии "Страна для жизни> и <Победа>) на местных выборах в марте 2025 года. По итогам голосования он набрал 6508 голосов, заручившись поддержкой 57% избирателей.

Напомним, что 7 месяцев назад, в результате вооруженного нападения на дом главы администрации села Мердзаван укрупненной общины Паракар Армавирской области Армении Мгера Ахтояна, погиб двоюродный брат Ахтояна - Григор Оганян, еще один человек получил ранения. Тогда, в качестве подозреваемого был арестован брат Володи Григоряна - Пайкар Григорян, который находится под домашним арестом.