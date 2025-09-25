Четверг, 25 Сентября 2025 13:52

АрмИнфо. В этот день, 2 года назад, в дни азербайджанской агрессии в отношении Арцаха и насильственного перемещения всего армянского населения, под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, в результате которого более 200 человек погибли, и примерно столько же человек считаются пропавшими без вести.

Об этом депутат Национального собрания Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян написал на своей странице в Фкйсбук, обратив внимание на хранящееся молчание и до сих пор не раскрытые детали взрыва, произошедшего в дни сентябрьской агрессии 2023 года.

Как напомнил оппозиционер, в те дни выдвигались различные версии, - от азербайджанского удара или теракта до нарушения правил безопасности, однако до сих пор нет разъяснений, тем более нет ответственных за это происшествие.

"Между тем, произошла беспрецедентная трагедия, погибли сотни людей, однако расследование до сих пор не дало результатов, и нет ответа на основные вопросы: что произошло на самом деле, и кто будет отвечать за это", - заметил депутат.

В частности, как напомнил Абрамян, ни единого заявления касательно агрессии Азербайджана, насильственного перемещения арцахцев, взрыва на складе с горючим, находившимся в ведении Армии обороны, и сотнях жертв не сделал командовавший тогда армией обороны НКР Камо Варданян.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал.

25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. Согласно СК Армении, при взрыве на складе горючего погибли 218 человек, установлены личности 215 из них. Не менее 120 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в основном в виде ожогов. По данным следствия, местонахождение 21 человека неизвестно. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными.