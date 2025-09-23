Вторник, 23 Сентября 2025 14:48

АрмИнфо.Совет "Национал-демократического полюса" (НДП) осудил заявления премьер-министра Никола Пашиняна о создании "Четвертой Республики".

В поступившем в АрмИнфо заявлении партии отмечается, что заявления, сделанные на съезде правящей партии "Гражданский договор", являются попыткой начать все с новой страницы и продолжить узурпацию власти в Армении со стороны группировки, которая за 7 лет своего нахождения у власти развязала множество войн и потерпела в них поражения.

"Как мы неоднократно упоминали ранее, эта новая страница подразумевает новый армянский народ, лишенный памяти, национальных ценностей и достоинства, необходимых для сохранения армянской сущности", - пояснили в НДП.

В партии при этом обратили внимание, что важным условием реализации этого чудовищного замысла является проведение выборов 2026 года без присутствия национальных сил в армянском политическом поле. В связи с этим в политической силе подчеркнули, что недавние ощутимые успехи НДП в лоббистской деятельности в США и Европе, многократный рост финансирования их лоббистской работы и, как следствие, важные инициативы, направленные на защиту Республики Армения и Армянской Апостольской Святой Церкви, не могли не вызвать беспокойства у действующего коллаборационистского режима. Далее в политической силе обвинили "режим, узурпировавший власть в Армении" в нападках на сторонников НДП.

"Эти нападки по своей сути не новы: на протяжении долгих лет Полюс подвергался подобным атакам и продолжит свою борьбу. В ближайшее время мы проинформируем о дальнейших достижениях, как во внутренней, так и во внешней повестке", - резюмировали в НДП.

Напомним, что ранее, на VII съезде правящей партии "Гражданский договор" премьер министр Никол Пашинян объявил, что создание "Четвертой Республики" Армения является ближайшей стратегической задачей правящей партии в случае переизбрания на парламентских выборах 2026 года. По его словам, в случае получения голосов народа на выборах 2026 года, правящая партия намерена инициировать процесс принятия новой Конституции Армении посредством общенародного референдума.