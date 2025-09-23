Вторник, 23 Сентября 2025 14:40

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян прокомментировал возможность вступления Армении в Евросоюз.

<Часто поднимается вопрос, насколько реально или нереально для Армении членство в ЕС, но что говорят правительство и политическое большинство? Наша задача - достичь стандартов Европейского союза во всех сферах. Мы понимаем, что даже после этого мы можем не стать членом ЕС, но наша главная задача - соответствовать стандартам ЕС, потому что когда мы достигнем этого, независимо от того, примут нас или нет, это будет наш результат, но мы решим свою задачу, решим вопрос наших стандартов>, - заявил премьер- министр 23 сентября на <Армянском форуме по демократии>.

Как указал Пашинян, многие воспринимают эти как геополитику. <Я понимаю такую позицию, но никто не фиксирует, какое решение приняло политическое большинство. Это следующий шаг - декларация и заявление о приверженности демократическим реформам. Иначе принятие подобного закона было бы бессмысленным>, - отметил он.

Напомним, что Национальное Собрание РА 26 марта во втором и окончательном чтении приняло проект закона "О начале процесса вступления Армении в Европейский Союз". За принятие документа проголосовали 64 парламентария при 7 - против, воздержавшихся - не было. Законопроект был подписан президентом 4 апреля.

Документ был разработан гражданской инициативой "Еврокве", организовавшей сбор 60 тысяч подписей граждан против необходимых 50 тысяч. Тем самым, инициатива получила право на разработку документа, который в установленном законом порядке был представлен в парламент страны. Оппозиционные фракции выступили против данной инициативы, считая, она носит декларативный характер. Оппозиционная фракция "Армения" не приняла участия в голосовании, а другая оппозиционная сила "Честь имею" проголосовала против принятия законопроекта. Сами власти ранее отмечали, что принятие документа не означает направление заявки на вступление Армении в ЕС. Он лишь станет очередным шагом на пути укрепления отношений с ЕС. .