Вторник, 23 Сентября 2025 12:03

АрмИнфо. Турция и Азербайджан готовятся поставить государственность Армении в зависимость, а при наличии возможности полностью поглотить ее, то есть, по сути, оккупировать ее, как они это сделали с Арцахом. Такое мнение на своей странице в Фейсбук выразил кандидат исторических наук, тюрколог Варужан Гегамян, касаясь реальных намерений Турции и Азербайджана в отношении Армении.

В этой связи эксперт обратил внимание, что ни в Азербайджане, ни в Турции нет серьёзных намерений мирного сосуществования и соседства с Арменией, и <ложную повестку мира пропагандируют только они и их приспешники". "Турция и Азербайджан имеют исключительное влияние на правящий режим Армении. В связи с чем, якобы проводимые в Армении "реформы", в частности в сфере образования, армии, в смене символики и не только, фактически призваны ослабить и без того уязвимое наше государство и способствовать реализации плана по оккупации нашей страны", - обратил внимание Гегамян.

По его словам, в интересах правящего режима только одно - сохранить власть, даже полностью зависимую от Турции. "Ложь, манипуляции и пропаганда в больших масштабах должны обеспечить достижение этой цели до выборов. Следовательно, ложная повестка создания "Четвертой республики" направлена не на создание другой Армении, а на то, чтобы превратить ее в вилайет Турции", - пояснил тюрколог.

Гегамян обратил внимание, что другими словами, речь идёт не о том, что будет далёкая от национальных идей или космополитичная Армения, а о том, что армянского государства просто не будет. В этом ключе эксперт подчеркнул, что любые дискуссии на эту тему бессмысленны.

Тюрколог еще раз отметил, что у Армении есть два очевидных врага - Турция и Азербайджан, которые являются главными драйверами всех происходящих вокруг республики процессов. "И любое отклонение от темы реального сдерживания этих двух врагов является ложной повесткой. Ложной и разрушительной", - подчеркнул тюрколог.

При этом эксперт уверен, что даже сегодня можно сдержать врагов, причем, с его слов, это прекрасно осознают в Анкаре и Баку. "Все, что нам нужно сделать, это понять, что мы достаточно сильны", - резюмировал Гегамян.

Напомним, что ранее, на VII съезде правящей партии "Гражданский договор" премьер министр Никол Пашинян объявил, что создание "Четвертой Республики" Армения является ближайшей стратегической задачей правящей партии в случае переизбрания на парламентских выборах 2026 года. По его словам, после получения голосов народа на выборах 2026 года, правящая партия намерена инициировать процесс принятия новой Конституции Армении посредством общенародного референдума. Между тем, независимые эксперты склонны считать, что такой шаг является демонстрацией, что Армения готова выполнить очередное требование Турции и Азербайджана.