Армения встала на путь устойчивого развития, используя научный и инновационный потенциал своего народа - президент РА

АрмИнфо. Армения постоянно стремится к конструктивному диалогу, региональному сотрудничеству и долгосрочным решениям, прокладывающим путь к процветанию и примирению. Об этом на форуме "Конкордия" заявил находящийся в в Нью-Йорке с рабочим визитом президент РА Ваагн Хачатурян.

По его словам, которые приводит пресс-служба президента РА, расположенная в неспокойном регионе Южного Кавказа, Армения, относительно небольшая, но демократическая страна, за эти годы преодолела множество трудностей, не отказываясь от своей идеи построения развитого и процветающего государства для своего народа. "Несмотря на прошлое, полное конфликтов и экономических трудностей, наша молодая страна всегда демонстрировала стойкость и силу, оставаясь верной своим обязательствам к миру, стабильности и лучшему будущему. Мы постоянно стремимся к конструктивному диалогу, региональному сотрудничеству и долгосрочным решениям, прокладывающим путь к процветанию и примирению", - сказал Ваагн Хачатурян.

Он напомнил, что 8 августа в Вашингтоне при личном участии президента США Дональда Трампа, между Арменией и Азербайджаном было зафиксировано историческое достижение, обещающее новую эру мира в нашем регионе.  Было парафировано соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, а лидеры Армении, Азербайджана и США приняли совместную декларацию.  Это стало беспрецедентным шагом вперед в переосмыслении региональных отношений. Согласно декларации, Армения и США будут совместно работать над реализацией программы "Путь Трампа к международному миру и процветанию" - ключевого компонента проекта "Перекрёсток мира". Проект предусматривает строительство и восстановление сложных коммуникационных путей в регионе на основе суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств. "Перекрёсток мира" - проект, а также дальнейшие соглашения об инвестициях в сферу связи, энергетической безопасности и расширении производства полупроводников в Армении станут стержнем нашего взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами. В то же время активное участие американского частного сектора будет способствовать укреплению нашей экономики и стабильности. Открытые границы, диверсификация торговли, альтернативные международные транспортные и энергетические маршруты будут стимулировать долгосрочный экономический рост, превращая Южный Кавказ из региона противоречий в стабильный и процветающий региональный и глобальный транспортно-коммуникационный узел. Это видение и цель, к которым мы неуклонно стремимся", - подчеркнул президент РА.

Он сообщил также, что в рамках внешней политики значительно расширено взаимодействие с международным сообществом и обновлены

отношения с ключевыми партнерами, как на Западе, так и на Востоке, включая Европейский союз, Индию и другие страны.

"Рад сообщить, что в 2026 году Армения примет два важных международных мероприятия: Конференцию сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КС-17) и 8-й саммит Европейского политического сообщества.  Эти инициативы являются частью долгосрочной стратегии Армении по повышению своей роли на международной арене и внесению собственного уникального вклада в достижение наших общих целей.  Становится очевидным, что глобальные вызовы, такие как изменение климата, утрата биоразнообразия, дефицит энергии и непредсказуемая политическая обстановка, требуют совместных действий, и мы готовы активно сотрудничать со всеми нашими партнерами для преодоления этих проблем и поиска решений, которые принесут пользу всем нам. Для достижения этого необходима устойчивая и ориентированная на будущее экономика, способная отвечать предстоящим вызовам. Сегодня Армения встала на путь устойчивого развития, используя научный и инновационный потенциал своего народа. Благоприятная бизнес-среда, обеспечивающая рост сектора высоких технологий и информационных технологий, создала все необходимые предпосылки для привлечения крупных прямых иностранных инвестиций от ведущих международных компаний, таких как NVIDIA, AMD и других мировых гигантов. Поддержка правительства Армении посредством грантов, налоговых льгот и свободных экономических зон способствовала быстрому росту этого сектора, превращая Армению в регионального лидера и укрепляя  имидж нашей страны, ориентированной на будущее. Армения всецело принимает эпоху цифровизации и искусственного интеллекта, но придаёт большое значение ответственному внедрению этого процесса, уделяя особое внимание стабильности, безопасности и инклюзивности.  Кроме того,  экономика Армении достигла значительного прогресса за последние 7 лет, увеличившись более чем на 43%. Это исключительный показатель, свидетельствующий о нашей конкурентоспособности. Всё это было бы невозможно без демократических основ нашей страны, доказавших свою устойчивость. Успешные меры по борьбе с коррупцией, финансовая прозрачность, модернизированные налоговые механизмы, а также наша приверженность верховенству закона, основным свободам и правам человека сыграли решающую роль в нашем прогрессе. Приглашаю вас познакомиться поближе с Арменией - страной, которая, несмотря на географические ограничения и различные трудности, стремится строить свой успех вдали от традиционных центров инноваций. Армения открыта для всех, международных партнёров и бизнеса, и мы готовы приветствовать всех, кто хочет вместе с нами исследовать новые возможности", - заключил свое выступление президент РА.

