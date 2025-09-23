Вторник, 23 Сентября 2025 10:25

АрмИнфоВ ходе визита в Баку директор Службы национальной безопасности РА Андраник Симонян передал азербайджанской стороне список из 10 военнопленных, которых армянская сторона хочет вернуть на родину в рамках нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщает армянское издание "Грапарак" со ссылкой на свой достоверный источник.

Согласно изданию, в числе этих лиц Левон Балаян, Давид Алавердян, Меликсет Пашаян, Гарик Мартиросян, Василий Бегларян, Людвиг Мкртчян, Алеша Хосровян, Гурген Степанян, Мадат Бабаян. При этом, Симонян ни словом не обмолвился об освобождении и возвращении восьми государственных деятелей военно-политического руководства Арцаха, которых "судят" в Баку.

Однако в обмен на освобождение этих 10 человек азербайджанская сторона выдвинула встречный список, потребовав освобождения двух граждан Сирии - Мухраба Мухаммад аль-Шхери и Юсефа Алабет аль-Хаджи, которые в качестве наёмников-террористов участвовали в войне 2020 года, совершили многочисленные убийства мирного населения и были приговорены в Армении к пожизненному заключению в 2021 году.

"Наш источник сообщает, что Андраник Симонян согласился выполнить условие Азербайджана", - подчеркивается в сообщении.