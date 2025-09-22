|Одному из фигурантов покушения на Арарата Мирзояна переквалифицировали обвинение
|Жизнь в приграничных селах Армении – разносторонний взгляд на одни и те же проблемы
|Нормализация отношений между Турцией и Арменией может открыть новые возможности для Вана - президент местной ТПП
|Rate.am и IDBank запускают онлайн-платформу для торговли валютой по лучшим рыночным курсам
|Должностное лицо полиции присвоило талоны на бензин на 2,2 млн. драмов
|Прием Армении и Азербайджана в ШОС требует консенсусного решения - экс-генсек
|Известно имя нового посла Ирана в Армении
|За 10 лет количество детей в домах опеки сократилось в 5 раз - Арсен Торосян
|Секретарь Совбеза Армении провел телефонный разговор с советником премьера Индии по нацбезопасности
|Замглавы Минобороны Армении поучаствовал в "Днях НАТО" в Остраве
|Группа граждан провела акцию протеста у парламента и СНБ Армении в поддержку архиепископа Микаэла
|Азербайджанский эксперт считает, что Баку не ставит территориальных претензий перед Ереваном
|Министр обороны Армении рассказал о текущем уровне сотрудничества с НАТО
|Депутат НС: Южный Кавказ может и должен стать регионом связующих мостов, а не разделительных линий
|Секретарь Совбеза: Армения высоко ценит партнёрство с НАТО в различных форматах
|Вице-спикер НС: Надеемся, что соглашение с Азербайджаном будет подписано и ратифицировано как можно скорее
|Турецкий парламентарий: В отношениях между Арменией, Турцией и Азербайджаном открывается новая страница
|В Армении покажут инсталляцию They say we have to leave об этнической чистке и изгнании армян Арцаха
|Адвокат о решении Конституционного суда: Многие решения сегодня принимаются для формирования искусственной повестки
|Марта Кос: Связи Армения-ЕС крепче, чем когда-либо
|Глава МВД Армении высоко оценила сотрудничество с ЕС
|Симфонический оркестр Армении выступит в Ереване с пианисткой Ольгой Шепс в рамках международного фестиваля
|Власти Армении хотят привлечь в Службу пробации более опытных и знающих специалистов, а также не допустить оттока сотрудников в другие службы.
|Российский эксперт: Армения под прикрытием "многовекторности" реализует курс евроинтеграции
|Зампред АНК: Пришло время не только поздравлять друг друга с Днём независимости Армении, но и поддержать её
|Пашинян: мы должны знать глобальные правила дорожного движения, чтобы управлять своей страной
|Труд Саргиса Шнорали <Комментарии к семи католическим эпистолам> передан Матенадарану
|Правящая в Армении партия представила окончательный список членов правления
|Пройдя через страдания и жертвы, сегодня мы достигли этой точки: Пашинян поздравил с Днем Независимости
|Алиев рассказал о целях азербайджанских властей на Южном Кавказе
|Армения получила поздравления от ряда стран по случаю 34-ой годовщины независимости
|Политолог: первейшая обязанность властей Армении - возвращение пленных, а не международный пиар Ильхама Алиева
|Температура воздуха в Армении существенно не изменится
|Пашинян не стал уточнять, включен ли вопрос возвращения пленных из Азербайджана в повестку визита главы СНБ РА в Баку
|Премьер: Духовная встреча в Эчмиадзине состоится в сентябре или октябре
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Зурабян: <Четвертая республика> Пашиняна - фейк, дымовая завеса, под которой он хочет выполнить требования Азербайджана о внесении поправок в Конституцию
|Нарек Карапетян ответил на угрозы Никола Пашиняна
|Пашинян озвучил планы правительства в отношении ЗАО <Электрические сети Армении>
|Пашинян: придаю важность диалогу с президентом России
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Правящая партия <Гражданский договор> объявила создание Четвертой Республики Армения своей ближайшей стратегической задачей
|Пашинян объяснил, почему в 2019 году заявил: <Арцах - это Армения, и точка>
|Уже 1 год и 7 месяцев, как на границе с Азербайджаном ни один солдат не погиб или не был ранен в результате стрельбы. Это и есть мир - Пашинян
|Временный управляющий ЭСА пояснил с чем связано снижение рейтинга <Электросетей Армении> и пригрозил новыми увольнениями
|Почему в Вашингтонской декларации, в отличие от Азербайджана, нет формулировки <беспрепятственная дорога> также для Армении - ответ главы МИД РА
|Возможно ли возвращение Андраника Симоняна с пленными? ответ секретаря Совбеза РА
|<Лучшая музыка для похода на съезд>: Пашинян опубликовал видео, в котором он исполняет фрагмент своей песни <Песня гражданина>
|Секретарю парламентской фракции "Армения" разрешили выехать заграницу - решение суда
|Открытие 104 театрального сезона Театра им. Г.Сундукяна ознаменовалось открытием временной выставки, посвященной 200-летию драматурга
|В Тбилиси открылась первая инженерная лаборатория <Армат>
|Кресло депутата НС Арегназ Манукян может занять член партии АРФД Петрос Мегрян
|Политическое преследование - это именно то, что происходит сегодня с президентом ГК "Ташир" - адвокат
|Депутат НС РА от оппозиционной фракции "Армения" приняла решение сложить свой депутатский мандат
|Командующий погранвойсками СНБ Армении покинул пост
|Протоколом Алена Симоняна 12 сентября прекращены полномочия переизбранного 11 сентября члена КРОУ Ара Нраняна
|Армянские спасатели в Таджикистане участвовали в заседании совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера
|Ереван передал Вильнюсу обвиняемого в организации незаконной миграции
|Глава СНБ Армении едет в Баку
|К правосудию нельзя прийти путем нового нарушения прав человека - сделать виноватым кого-то, чтоб сказать, что дело раскрыто: Адвокат Кочаряна
АрмИнфо.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не затягивает вопрос о членстве Азербайджана и Армении, их вступление требует консенсуса. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-генсек ШОС (2016-2018) Рашид Алимов.
"Процедура принятия новых государств-членов четко прописана и не раз выдерживала экзамен на прочность. Решение о приеме принимается на основе консенсуса. За всю историю ШОС ни одна из заявок не была отклонена. Каждая из них внимательно и скрупулезно рассматривается в индивидуальном порядке. Со стороны может показаться, что процесс затягивается. Но это не так", - отметил Алимов, комментируя вопрос о вступлении в ШОС Баку и Еревана.
Бывший генеральный секретарь организации подчеркнул, что вопрос не в скорости рассмотрения заявок, а в том, что этот процесс не останавливается.
"Быстрых решений в ШОС не принимают", - указал он.
