Понедельник, 22 Сентября 2025 13:51

АрмИнфо. Армяно-швейцарский режиссер Варси Бучманн представит в Армении документальную инсталляцию They say we have to leave, приуроченную насильственному изгнанию и этнической чистке в Арцахе в сентябре 2023 года.

Инсталляция, состоящая из трёх частей, была создана в период с 2023 по 2025 гг. в сотрудничестве со швейцарской компанией Point de vue и отражает трагическую реальность вынужденного переселения более чем 120 тыс. этнических армян.

<Я чувствую непреодолимую потребность рассказать эту заглушённую историю, сделать голос вынужденно перемещённых людей слышимым Поддержка и сочувствие каждого посетителя инсталляции поможет нам всем преодолеть коллективную травму>, - отметила режиссер.

Как говорится в сообщении организаторов показа, инсталляция состоит из трёх частей и содержит подлинные свидетельства войны. Формат экспозиции позволяет посетителям вовлечься, пройти через истории и прочувствовать каждый опыт.

Показы пройдут 27 и 28 сентября в центре Latitude Art Space (Аштаракское шоссе, 7) с 14:00 по 20:00 включительно. Вход свободный.