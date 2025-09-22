Понедельник, 22 Сентября 2025 13:42

АрмИнфо. Решение Конституционного суда Армении, по которому ранее принятый перечень заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи, был признан противоречащим и недействительным 49 и 75 статьям Конституции РА, может препятствовать эффективному осуществлению правосудия.Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил адвокат Рубен Меликян, касаясь ранее опубликованного Конституционным судом постановления в ответ на заявление Омбудсмена Армении Анаит Манасян.

В частности, решение касалось людей, со стойкой полной глухотой на оба уха или слепотой на оба глаза. Меликян обратил внимание, что знаком на данный момент лишь с заключительной частью решения. Однако, комментируя в целом возникшие вокруг этого вопроса споры, он обратил внимание, что сегодня особенно важным становится именно способность судей давать объективную оценку видеозаписям, которые бывают представлены как со стороны защиты, так и со стороны обвинения. В этом ключе Меликян поделился случаем из собственной практики.

"В ходе одного такого дела, прокурор настаивал на том, что в представленной видеозаписи мой подзащитный пинает машину ногой, однако я этого не видел. И по сути, итог дела, зависел от того, что увидит на ней судья", - рассказал правозащитник.

В связи с этим он задался вопросом, что делать в случае, если подобное дело будет рассматривать судья со слепотой на оба глаза. Иными словами, как подчеркнул Меликян, сложно представить, как в подобной ситуации человек может осуществить эффективное правосудие. "Например, с точки зрения уголовного судопроизводства, важно непосредственное восприятие судьей представленных доказательств. И бывают случаи, когда это восприятие нельзя обеспечить никаким другим способом, кроме как через зрение. Конечно, мы не можем не учесть тот факт, что сегодня, в эпоху развития технологий, такие люди имеют больше возможностей. Но с этой точки зрения завтра мы можем побороться за права водителей, имеющих слепоту, и тоже представить это как борьбу против дискриминации", - посетовал адвокат.

Меликян, тем не менее, согласился, что в некоторых случаях возможны исключения, напомнив, что во времена, когда он был Омбудсменом Арцаха, его заместителем на тот момент являлся Артак Бегларян (ныне глава общественной организации Союз Арцах, имеет слепоту на оба глаза- ред.). Помимо этого, с его слов, будучи студентом вместе с ним учились два человека, имевшие слепоту на оба глаза, однако демонстрировавшие хорошие результаты. Однако, он подчеркнул, что в данном случае, есть определённые критерии, и не каждый человек может стать судьей. "Если же мы говорим о глухоте на оба уха, то и тут надо понимать, что судья должен не только знать суть дела, но и обращать внимание на интонацию, которая очень важна с точки зрения формирования правильного восприятия. Текст можно прочесть, но если мы имеем дело с живой речью, то невозможность восприятия интонации человека может привести к множеству проблем в ходе осуществления правосудия", - пояснил Меликян.

В связи с вышесказанным, касаясь возможных целей принятия подобного решения, адвокат обратил внимание на неслучайность его совпадения с предвыборным периодом. "Тут важно понимать, что Омбудсмен Армении в восприятии населения полностью ассоциируется с правящей партией "Гражданский договор", и возможно таким образом они лишь пытаются собрать дополнительные дивиденды среди той части населения, которая имеет определенные дефекты со слухом или со зрением", - резюмировал правозащитник.

Напомним, что недействительными были признаны некоторые статьи Конституции, касающиеся полного запрета на назначение судьями людей с полной глухотой или слепотой. Рассмотрение дела Конституционным судом было принято на основе поданного Омбудсменом Армении Анаит Манасян заявления, в котором она оспорила ограничения, связанные с физическими недостатками и заболеваниями, препятствующими назначению на должность судьи. В частности, речь шла о принятом правительством Армении30 мая 2019 года перечни физических дефектов и заболеваний, при наличии которых становится невозможным назначение на должность судьи людей, имеющих глухоту на оба уха или слепоту на оба глаза.