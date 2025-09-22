Понедельник, 22 Сентября 2025 12:11

АрмИнфо. Симфонический оркестр Армении под руководством Сергея Смбатяна выступит в рамках 9-го международного музыкального фестиваля <Армения>.

Оркестр исполнит Концерт для фортепиано №1 Петра Чайковского в сопровождении российско-немецкой пианистки Ольги Шепс.

В ходе концерта прозвучат также произведения известного армянского композитора Александра Арутюняна.

Мероприятие состоится 23 сентября, в 19:00, в Концертном зале им. Арама Хачатуряна.

Отметим, что Ольга Шепс - известная российско-немецкая пианистка, лауреат международных конкурсов и одна из самых ярких представительниц современной фортепианной сцены. Родилась в Москве, с детства живёт в Германии. Выпускница Высшей школы музыки в Кёльне, она выступает с ведущими оркестрами Европы, регулярно участвует в крупнейших фестивалях и записывает альбомы на лейбле Sony Classical. Репертуар Шепс охватывает как классических композиторов - Шопена, Шуберта, Чайковского, так и менее известных авторов, включая современную музыку.

Напомним, что фестиваль проходит при поддержке Комитета по туризму Министерства экономики Армении.