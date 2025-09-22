Понедельник, 22 Сентября 2025 11:20

АрмИнфо. Армения под прикрытием "многовекторности" реализует курс евроинтеграции. Подобного мнения придерживается российский политолог, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.

Эксперт напомнил, что 20 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян на съезде правящей партии "Гражданский договор" заявил, что в случае победы его политической силы на предстоящих в июне 2026 года парламентских выборах приоритетом внешней политики Армении станет интеграция в Европейский союз, между тем как отношения с Россией пребывают в процессе "конструктивной трансформации".

"Выразив несогласие с заявлениями о "гибридной войне", которую Россия якобы ведёт против Армении, он рассказал, что во время "всех обсуждений, в том числе с международными партнёрами" он неизменно подчёркивает важность диалога с Президентом и с премьер-министром России.

Ранее, 19 сентября вице-премьер правительства Армении Мгер Григорян обсудил региональные события и разблокирование коммуникаций с управляющим директором по Турции и Кавказу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Элизабет Фалькетти. В ходе встречи с другим вице-премьером, Тиграном Хачатряном, затрагивалось строительство участка дороги Сисиан - Каджаран, а также перспективы сотрудничества по разным направлениям. ЕБРР является крупным институциональным инвестором в Армении, основные его приоритеты - повышение конкурентоспособности компаний и поддержка посредничества в финансовом секторе с помощью продуктов, распределяющих риски. Согласно агентству ARKA, с начала деятельности в Армении ЕБРР выделил 2,4 млрд евро на реализацию 220 программ в различных секторах, включая энергетику, инфраструктуру, телекоммуникации и финансы", - написал Арешев в своей статье для Фонда стратегической культуры.

Он заметил, что 14 июля после рабочего визита Пашиняна в Брюссель глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, связи между Европейским союзом и Арменией становятся крепче, чем когда-либо, отметила. "Брюссель выделит Армении более 200 млн евро в рамках второго этапа "Программы устойчивости и роста", рассказала побывавшая недавно в Баку и Ереване комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос. По её словам, Брюссель готов поддержать Армению в проектах в области транспорта, цифровизации, торговли, энергетики и инфраструктуры в рамках проекта "Перекрёсток мира". Ранее стало известно о намерении Белого дома выделить Еревану 145 млн долл. для реализации инициативы "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP). Первый транш будет направлен на поддержку инвестиций в торговлю, инфраструктуру, цепочки поставок критически важных минеральных ресурсов и обеспечение трансграничной безопасности", - заметил эксперт.

Арешев также обратил внимание на слова министра экономики Армении Геворга Папояна о том, что самый крупный экономический эффект поступит не от возобновления деятельности железной дороги, а от того, что крупная американская компания осуществит инвестиции в Армении.

Эксперт также обратил внимание, что ранее сообщалось о возможном строительстве через Сюникскую область железных и автомобильных дорог, нефте- и газопроводов, развитие инфраструктуры связи в рамках "Зангезурского коридора", связывающего основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономией и далее с Турцией.

"Присутствие в этом пакете нефте- и газопроводов, да и само название "Дорога Трампа" указывают на вероятную реанимацию американских и западноевропейских проектов 1990-х - начала 2000-х гг. о создании на Южном Кавказе дополнительных транзитных коридоров.

Активизировался и процесс нормализации армяно-турецких отношений. 12 сентября спецпредставители Турции и Армении по процессу нормализации отношений Сердар Кылыч и Рубен Рубинян "...подтвердили свою приверженность продолжению нормализации отношений без предварительных условий и достигли договоренности об ускорении процесса для реализации соглашения 2022 г. о пересечении границы между двумя странами" приняв в очередной раз решение "о проведении необходимых технических работ соответствующими органами двух стран по вопросу восстановления и ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Карс - Гюмри и электрической интерконнекторной линии", - продолжио российский политолог.

По его словам, всё это сопровождается значительным сокращением армяно-российского товарооборота, о чём ранее сообщил в кулуарах Восточного экономического форума вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук: ":что касается торговли России и Армении, она уже сократилась существенно, и мы ожидаем, что к концу года она упадёт по сравнению с прошлым годом в два раза. То есть если в прошлом году было 12,4 млрд, то в этом году, наверное, будет в районе 6 млрд, может быть, чуть побольше". Эксперты обращают внимание и на сокращение реэкспорта между Арменией и Россией, с 2022 г. составлявшего около трети общего двустороннего товарооборота, что также негативно влияет на его объемы.

"Это подтверждает и Геворг Папоян: в то время как доля готовой продукции в армянском экспорте в Европу якобы растёт, реэкспорт приносит очень мало экономической выгоды, а стало быть, его сокращение особых негативных последствий не несёт. По данным министра, более 3,7 млрд долл. из общего объёма сокращения торговли в 4,2 млрд долл. приходится на ювелирные изделия и необработанное золото, 185 млн долл. - на платину, 175 млн долл. - на серебро, <то есть почти 4 млрд долл. из 4,254 млрд долл. - это золото и немного бриллиантов. Золото - необработанный или полуобработанный порошок - ввозится в Армению, а затем в том же виде реэкспортируется в ОАЭ. Золото из России, в виде слитков или листов, доставляется в Армению самолётом, переквалифицируется армянской компанией, а затем отправляется в ОАЭ. Выигрывает ли от этого Армения? Нет, не выигрывает. Здесь ничего не создаётся: Налоговые поступления растут двузначными темпами, туризм растёт двузначными темпами, сельское хозяйство тоже растёт быстрыми темпами. Эта торговля золотом ничего не дала Армении. Напротив, она создаёт значительные риски для нашей экономики. Если бы это продолжалось, мы могли бы столкнуться с различными санкциями>, а стало быть, уже в ближайшее время будут предприняты соответствующие меры. При этом программу поддержки экспортёров в Европу Папоян считает успешной: в январе-июне 2025 г. года экспорт готовой пищевой продукции увеличился на 56 %, экспорт напитков вырос на 20 %, что способствует дальнейшему росту", - считает Арешев.

В этом ключе он напомнил, что в 2024-25 гг. правительство Пашиняна и правящая партия "Гражданский договор" запустили процесс принятия решения о вступлении страны в Евросоюз, приняв на эту тему отдельный закон. "И в Москве, и в Ереване неоднократно говорили о невозможности одновременного членства Армении в двух интеграционных объединениях, и Пашинян признавал, что рано или поздно придётся делать выбор (что-то подсказывает, что он уже сделан). В начале текущего года А. Оверчук указывал на негативное влияние решения Армении по участию в ЕС на экономические отношения с РФ. По его словам, российский бизнес "ещё в 2024 году начал постепенное сокращение операций на армянском рынке". Кроме того, в рамках "проевропейской" политики в Ереване в январе 2024 г. отказались от действовавшего с 2007 г. с перерывами "черноморского" паромного маршрута между российским портом Кавказ и грузинским Поти, перевозки по которому достигали около 20 % в армяно-российском товарообороте под предлогом его якобы нерентабельности", - констатировал российский политолог.

Арешев также обратил внимание на с лова президента Ваагна Хачатряна в интервью RTVI от 11 сентября, что "сейчас совсем другие отношения с

Россией - партнёрские. Отношение России к Армении - не так, как старшего к младшему брату, а просто партнерские отношения, чего мы добивались последние четыре года в действительности". При этом в Ереване "хотят, чтобы российские коллеги учитывали самостоятельные решения властей нашей страны". Правительство Армении "само должно решать, с кем, как торговать, работать, иметь дипломатические отношения". Схожее мнение высказывает и Пашинян: "...Армения является независимым государством уже 34 года, и важно понимать, что партнёрство - это не "брак", а дружба, и если много друзей, то вы нормальный человек. Международные отношения существуют для того, чтобы у государства было как можно больше партнёров".

"Чётко следуя "европейскому выбору", тесно связанному с интеграцией в азербайджано- турецкие проекты на Кавказе и несущему серьёзные риски для экономики и для рядовых граждан, действующие армянские власти пытаются разыгрывать перед российскими партнёрами не слишком убедительный спектакль в стремлении и далее получать от членства в ЕАЭС преференции, которые на пути движения "на Запад" явно не помешают", - резюмировал Арешев.