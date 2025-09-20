Суббота, 20 Сентября 2025 13:14

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на VII съезде правящей партии <Гражданский договор> объяснил почему в 2019 году заявил: <Арцах - это Армения, и точка>.

<Я не могу забыть, что в 2019 году я заявил, что <Арцах - это Армения, и точка>. У меня были поводы задуматься над этим своим заявлением, но считаю необходимым его дополнить. Так почему же я, сегодня переживающий радость мира, в 2019 году сделал это заявление? Это должно иметь очень конкретную причину и объяснение. Я сделал этот заявление по одной простой причине - из-за патриотизма, поскольку был патриотом>, - сказал он.

Пашинян задался вопросом: <а разве сегодня я не патриот?>. <Конечно - патриот. Не больше и не меньше. Я все тот же патриот. Так как же нам решить эту дилемму, в чем причина этого вопиющего противоречия? А причина - в модели патриотизма, формуле патриотизма, о которой я говорил ещё в 2020 год>, - продолжил он.

Как считает Пашинян, теперь он патриот, придерживающийся модели патриотизма, <заданной питающими матерями Армении>.

<В 2019 году я был патриотом, придерживающимся единственной модели патриотизма, доступной в Армении на тот момент. Но кто задал эту модель патриотизма, как она сформировалась? Этой моделью была модель патриотизма, заданная Советской империей, а точнее, её лидерами: Сталиным, Хрущёвым и Брежневым. Мы даже не замечали, что до появления настоящей идеологии Армении, модель патриотизма, существовавшая в Армении, во многом основывалась на книгах, песнях, стихах, произведениях искусства и пьесах, сформированных в 1940-х - 1980-х годах.

Наши классики, конечно, без сомнения, приложили немало усилий и сформулировали в этих произведениях много органических посланий, связанных с истинными стремлениями, эмоциями и чувствами нашего народа, но все это, в конечном счете, нравится нам это или нет, принимаем мы это или нет, было заключено в главлитах Советского Союза>, - указал он.

Для не информированных, пояснил Пашинян, <главлит был организацией, которая цензурировала все речи, все газетные публикации, все книги, картины, фильмы, всё содержание, и всё, что проходило через это чистилище Главлита, само по себе не публиковалось>.

<Поэтому все те произведения, на которых формировалась наша модель патриотизма, все эти произведения и речи формировались в условиях Главлита и, следовательно, хотя бы в какой- то мере выражали политику империи и строились вокруг этой оси.

Вот почему в своем послании по случаю 35-летия принятия Декларации независимости я написал следующее: <Модель патриотизма, которую сформировал для нас, армян, Советский Союз, выражала юго-западную направленность амбиций СССР, государства, победившего во Второй мировой войне и вступившего в конфликт с Североатлантическим альянсом>, - сказал он.

Эта модель, с другой стороны, была призвана обеспечить экспорт патриотических представлений, существовавших в Армянской ССР, за пределы республики, не допустить их локального проявления. Эта идеология десятилетиями навязывалась через книги, фильмы, пьесы и театральные постановки, и именно сформированная таким образом наша социальная психология привела к карабахскому движению, продолжил Пашинян.

<Мы все, начиная с меня и далее, были носителями этой социальной психологии. Эта социальная психология, сформированная СССР, передалась поколениям, сформировавшимся в Республике Армения в 90-е годы, и глубинной, подсознательной целью этой социальной психологии была стратегическая невозможность существования независимого государства Армения, поскольку страна, находящаяся в конфликтном контексте, не может построить настоящую независимость.

Разве не ясно, что в Армении, естественно, существовали органические патриотические порывы, и довольно сильные? Советский Союз считал возможным совмещать приятное с полезным. Они говорили: <Ты патриот, очень хорошо, давай направим твой патриотизм вовне, за пределы Армянской ССР, на восток, запад, север, юг>. Вот и вся история>, - сказал премьер РА