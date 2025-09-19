Пятница, 19 Сентября 2025 17:35

АрмИнфо. В столице Грузии в тбилисской школе №104 состоялось открытие первой в городе инженерной лаборатории <Армат>. Это стало 11 лабораторией, действующей при грузинских школах.

По случаю открытия Посол Армении в Грузии Ашот Смбатян отметил, что что подобные инициативы ещё больше укрепляют отношения, основанные на многовековой дружбе армянского и грузинского народов, способствуя углублению стратегического сотрудничества между Арменией и Грузией.

Он также выразил благодарность основателям лаборатории и представителям Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС) и Министерства образования, науки и молодежи Грузии.

Программа <Армат>, стартовавшая в 2011 году, является армянской национальной программой инженерного образования. Реализуется UATE при поддержке МОНКС. Сегодня в Армении действует более 630 лабораторий <Армат>, охватывающих каждую вторую школу страны. География программы давно вышла за пределы Армении - лаборатории <Армат> уже работают в США, Франции, Кувейте, Бангладеш, Индии, Эсватини и Грузии.