Пятница, 19 Сентября 2025 16:29

АрмИнфо. Указом президента Армении Ваагна Хачатуряна командующий Пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении Эдгар Унанян освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Меж тем, согласно источникам АрмИнфо, знакомым с ситуацией, ранее командующий Погранвойсками и его заместитель написали рапорта об отставке.

Унанян занимал этот пост с 30 июля 2024 года. До этого он занимал должность первого заместителя командуюущего-начальника штаба пограничных войск СНБ.