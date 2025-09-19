Пятница, 19 Сентября 2025 12:59

АрмИнфо. Насильственное поглощение Арцаха не только трагедия, но и факт этнической чистки, о котором мы должны помнить, документировать и требовать справедливости. Такого мнения придерживается экс-глава Комитета госдоходов. Армении, политический деятель Давид Ананян.

<Ровно два года назад, 19 сентября 2023 года, после девятимесячной блокады, Азербайджан начал масштабное наступление на всей территории Арцаха.

Мирное население подверглось нападению, дороги были перекрыты, а жизненно важная инфраструктура разрушена.

Результат: 223 погибших, десятки пропавших без вести и тысячи раненых. Самой большой потерей стало вынужденное изгнание более 100 000 арцахцев с родных земель.

Это была не только трагедия, но и факт этнической чистки, о котором мы должны помнить, документировать и требовать справедливости>, - написал он в соцсети.

Напомним, что два года назад в этот день, 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" 20 сентября власти НКР согласились на разоружение Армии обороны НКР и на переговоры. 24 сентября начался исход армян из Нагорного Карабаха (Республика Арцах), а 28 сентября президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах (Арцах) с 1 января 2024 года и о роспуске всех госучреждений. Документ так и не был обнародован, и никто его не видел. Указ был подписан в условиях азербайджанской агрессии против НКР и угрозы полного физического истребления всего арцахского населения. После массового вынужденного исхода населения Нагорно-Карабахской Республики, уже в Ереване Шахраманян опубликовал указ, которым отменял свое предыдущее решение. Несмотря на это, в армянском публичном поле периодически появляются разного рода спекуляции на этот счет. Более того, армянский премьер Никол Пашинян неоднократно публично заявлял, что в Армении не может быть правительства Арцаха в изгнании, и в стране есть только одно военно-политическое руководство- это правительство Армении.