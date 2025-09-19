Пятница, 19 Сентября 2025 12:51

АрмИнфо. <Святотатство, ноль сочувствия, неуважение к памяти жертв, это враждебный режим>, - заявил 19 сентября депутат фракции НС <Айастан> Гарник Даниелян журналистам, комментируя отсутствие властей РА в военном пантеоне <Ераблур>, а также сегодняшнюю запись премьера Никола Пашиняна в соцсети <песня Эльвины Макарян - красивое начало дня> в день насильственного изгнания армян из Арцаха.

По его словам, когда в Арцахе происходили этнические чистки и геноцид, в Армении царило такое же веселье и радостные лица властей, отражающие ту же жизнерадостную и весёлую жизнь.

<Этот человек (Никол Пашинян) всё сказал - что сознательно пошёл на войну, якобы ради обретения независимости (<мы не потеряли Нагорный Карабах, а обрели Республику Армения>, ранее заявил Пашинян - ред.). Какой ценой? Сегодня в Ераблуре и на кладбищах Армении покоится прекрасное поколение, цвет народа, и этим людям до этого нет дела>, - сказал Гарник Даниелян.

На ремарку о том, что война объективно ослабила Армению и республике придется идти на <мир> любой ценой, оппозиционный депутат вопросил: <Кто ослабил эту страну? Никол Пашинян и его команда к этому привели. Говорят принесут мир. В Арцах тоже принесли мир, там не осталось армян. К такому миру мы стремимся для Армении? Чтоб и в РА не осталось армян? Мне не нужен такой мир>.

Гарник Даниелян убежден, что ни один сознательный человек не стремится к войне. <Это они приносят войну, бедствия, скорбь и несчастия. Это они отказываются от наших символов, это они отказываются от Геноцида, д а еще и возлагают ответственность на армян, и это они каждый день идут на уступки, они опускаются на колени и все - ради сохранения своих кресел, для воспроизводства собственной власти>, - подчеркнул депутат фракции <Айастан>.

С этой же целью, считает Даниелян, власти продолжают пугать и шантажировать народ угрозой войны. <Между тем, человек отличается от животных тем, что у него есть память>, - резюмировал оппозиционный деятель.

Напомним, что два года назад в этот день, 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 100 тысяч человек было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы.

Сегодня Национальное Собрание Нагорно-Карабахской Республики объявило 19 сентября днем насильственной депортации требований прав.