Среда, 17 Сентября 2025 16:50

АрмИнфо. Новоназначенный посол Великобритании Александра Памела Коул вручила верительные грамотны президенту Армении Ваагну Хачатуряну.

Как сообщили в пресс-службе президента Армении, Хачатурян на встрече с Коул подчеркнул важность для страны развитие отношений с Великобританией. В этом ключе он констатировал, что в последние годы армяно-британское сотрудничество значительно активизировалось двустороннее взаимодействие достигло уровня стратегического партнерства. В этой связи президент Армении выразил надежду, что стороны подпишут соответствующее соглашение в ближайшее время. В свою очередь посол СК согласилась, что отношения между двумя странами улучшились за последние годы. "Соглашение о преобразовании наших отношений в стратегическое партнерство предоставляет нам множество возможностей для совместной работы по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, основанных на демократии, верховенстве закона, правах человека и, в особенности, суверенитете и территориальной целостности", - отметила она. Стороны затронули также региональные вопросы и обсудили усилия, предпринимаемые для установления стабильного и прочного мира. Кроме того, президент и посол коснулись новых перспектив сотрудничества в сферах высоких технологий и кибербезопасности.

Хачатурян и Коул рассмотрели возможности запуска прямых авиарейсов Лондон-Ереван, и отметили важность активизации парламентской дипломатии как важного компонента углубления двусторонних отношений.

В рамках встречи стороны также коснулись организации важных международных мероприятий, запланированных в Армении на 2026 год. В частности, президент и посол обсудили проведение саммита Европейского политического сообщества и 17-ой конференции сторон Конвенции ООН о биоразнообразии (COP 17), запланированной на осень 2026 года.