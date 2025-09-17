Среда, 17 Сентября 2025 11:25

АрмИнфо. Армянские общины Сирии, Ливана, Ирака и Ближнего Востока в целом, ставшие после Геноцида центрами активного выживания, теперь находятся под экзистенциальной угрозой, считает Вера Якупян из издания "Аздаг".

По ее словам, распад государственных структур, демографический спад и растущее влияние Турции создали нестабильную среду, в которой армянское присутствие становится всё более уязвимым. "Косвенный контроль Турции над Алеппо изменил политический и военно-экономический баланс в регионе, а экономический коллапс Ливана ускорил эмиграцию. Вопрос уже не в том, чтобы бить тревогу, а в том, чтобы разработать новую стратегию", - отметила она, слова которой приводи Армянская Революционная Федерация Дашнакцутюн (АРФД).

Якупян уверена, что будущее армянских общин по-прежнему тесно связано со способностью традиционных диаспоральных партий, особенно АРФФ, выбирать новые политические и организационные пути. "35-й съезд АРФД уже подчеркнул, что целью партии должно быть "построение конкурентоспособного национального государства нового качества и сохранение армянской идентичности". Такая позиция должна открыть путь от идеологической конфронтации к практической стабилизации и модернизации.

Но даже в этом случае эта трансформация не может ограничиваться видением. Как армянские общины Ближнего Востока могут преобразовать свою историческую устойчивость в институциональную стабильность перед лицом современных геополитических угроз? Эта гибкость будет реализована только посредством модернизации структур, формирования новых альянсов и инициатив, напрямую служащих выживанию общин", - уверена Якупян.

Она напомнила, что исторически АРФ была защитником армянской идентичности и интересов диаспоры, однако сегодня ей необходимо трансформировать свою мощную инфраструктуру - школы, молодежные организации, СМИ и общественные структуры - в гибкие центры. С ее слов, эти структуры могут оказывать правовую и психологическую поддержку в периоды кризиса и одновременно служить платформами для представления региональных устремлений Турции в международном сообществе.

"Новое поколение должно быть подготовлено как политические защитники диаспоры, способные устанавливать контакты с международными организациями, западными правительствами и аналитическими центрами. Это означает для АРФ переход от классической чисто идеологической (и оппозиционной в Армении) позиции к перераспределению альянсов. Создание альянсов не только с внутриполитическими структурами Армении, но и с многонациональными меньшинствами на Ближнем Востоке (ассирийцами, курдами, маронитами) может обеспечить общую оборонительную силу", - считает Якупян.

По ее убеждению, АРФД необходимо изменить подход с конфронтации на сотрудничество, и выстраивать его, в том числе с международными НПО и агентствами ООН не с партийной позиции, а в качестве представителя находящихся под угрозой исчезновения общин региона.

"Новый политический курс Армении, направленный на нормализацию отношений с Турцией и Азербайджаном, усугубил недоверие между диаспорой и родиной. Большая часть диаспоры рассматривает этот процесс как попрание исторической справедливости, в то время как власти Армении представляют его как реалистичный шаг к стабильности и выживанию. Это противодействие может помешать защите армянских общин на Ближнем Востоке. Но кризис также создаёт и новые возможности", - продолжила Якупян.

Она уверена, что отношения между Арменией и диаспорой должны быть перестроены не на эмоциональной или идеологической основе, а на основе стратегического реализма.

"Армения должна признать, что общины диаспоры сталкиваются с непосредственными угрозами, и их защита неотделима от общеармянской ответственности. Эффективный подход требует, чтобы Армения регулярно поднимала вопросы защиты меньшинств на международных площадках (ООН, ЮНЕСКО), придавая им характер культурных и прав человека. Судьба армянских общин на Ближнем Востоке больше не может зависеть от исторической памяти. Необходимы чёткая стратегия, структурная перестройка и общеармянская зрелость. АРФД, благодаря своей исторической легитимности и организационным возможностям, имеет уникальные возможности для лидерства и восстановления", - добавила она.

Якупян считает, что Армения, нормализовавшая свои внешние отношения, должна действовать не только как государство, но и как сила, несущая общеармянскую ответственность. А диаспора должна трансформироваться в общественную организацию, объединяющую разнообразный опыт и возможности.

"Если армянские политические и общественные силы объединят свои возможности, пересмотрят свой стиль действий и будут действовать солидарно, то армянское присутствие на Ближнем Востоке сможет не только сохраниться, но и стать примером нового видения, основанного на гибкости, сотрудничестве и стратегической мудрости", - подытожила она.