Вторник, 16 Сентября 2025 12:15

АрмИнфо. Государственный камерный оркестр Армении осенью отправится на гастроли во Францию и США с концертной программой под названием <Музыкальный фейерверк>.

В рамках гастролей оркестр исполнит произведения армянских композиторов. Согласно сообщению пресс-службы ГНКО <Национальный центр камерной музыки>, гастрольный тур откроется концертом в Ереване 16 сентября, в ходе которого прозвучат произведения Лазаря Саряна, Александра Арутюняна, Арама Хачатуряна, Шарля Азнавура, Ваагна Котояна, Константина Петросяна и Эдгара Ованнисяна.

Уже 25 сентября концерт пройдет в Париже, 28 сентября - в Сиэтле, 29 сентября - в Лас-Вегасе, 2 октября - в Лос-Анджелесе, 4 октября - в Нью-Йорке и 5 октября - в Бостоне.

Во время гастролей прозвучат новые аранжировки шедевров Комитаса, Арама Хачатуряна, Роберта Амирханяна, Тиграна Мансуряна и Шарля Азнавура под управлением маэстро Сипана Олаха.

Турне пройдет при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.