Понедельник, 15 Сентября 2025 14:30

АрмИнфо. В отношениях с нашими соседями мы опираемся на положения Алма-Атинской декларации. Каждое наше действие, в том числе штамп или заявление, не должны направлять "опасные месседжи соседним странам".

Так, секретарь правящей фракции "Гражданский Договор" Артур Ованнисян 15 сентября в ходе брифинга, прокомментировал решение правительства Армении о снятии с 1 ноября 2025 года с пограничных штампов горы Арарат. По его словам, штамп в паспорте должен содержать символику, относящуюся к государству, и воздерживаться от создания какого- либо эмоционального фона. "Мы делаем все, чтобы в отношении Армении не было различий в восприятии, и потому используемая с нашей стороны символика должна исходить из принципа государственности", - заявил Ованнисян.

Секретарь правящей фракции считает, что все остальное является попыткой сыграть на эмоциях, и заверил, что вокруг этой темы нет ни одного заговора. "Армения - суверенная страна, со своими международно-признанными границами. Поэтому, наши пограничные штампы должны выражать государственные символы, что и было сделано", - резюмировал Ованнисян.

Напомним, что правительство Армении 11 сентября приняла поправки, согласно которым, начиная с 1 ноября 2025 года, на въездных печатях в армянских паспортах больше не будет символа горы Арарат. Это, как считает независимые эксперты, еще одна уступка действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна Турции и Азербайджану в достижении "эпохи мира".