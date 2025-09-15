Понедельник, 15 Сентября 2025 13:23

АрмИнфо. Утверждения, что якобы переговоры со спецпредставителем Турции по нормализации отношений с Арменией Сердаром Кылычем не что иное, как имитация налаживания взаимоотношений, ложные. Об этом 15 сентября в ходе брифинга заявил секретарь правящей фракции "Гражданский Договор" Артур Ованнисян.

Он заверил, что переговоры прошли в положительной атмосфере, и армянские власти ожидают дальнейшего развития отношений с турецкими коллегами в русле тех договоренностей, которые были достигнуты на этих встречах. "Мы надеемся, что наши договоренности будут воплощены в жизнь, однако это все, что я могу сказать на данный момент по этой теме. В распространенном заявлении по итогам встречи, по сути, было отражено все, что мы имеем на данный момент", - отметил Ованнисян.

Секретарь правящей фракции добавил, что в данный момент продолжается работа с представителями турецкой администрации по части других вопросов. В частности, речь идет об открытии границы для граждан третьих стран, дипломатов, и так далее. "Мы работаем именно в этом направлении и распространенное сообщение по итогам встречи, по сути, было об этом", - повторил Ованнисян.

При этом он опроверг заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что армяно- азербайджанский мирный договор будет подписан в первой половине 2026 года. По словам Ованнисяна, они опираются исключительно на те договоренности, которые были достигнуты в Вашингтоне 8 августа. "В данный момент сроки не определены, и мы продолжаем осуществлять свои действия на основе тех договоренностей и документов, которые имеются на данный момент. Все остальные заявления не имеют ничего общего с этими процессами столько времени, пока они не станут официальными", - резюмировал Ованнисян.

Напомним, что спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией посетил Ереван 12 сентября. Причем, он приехал через сухопутную закрытую армяно- турецкую границу. На контрольно-пропускном пункте "Маргара" Сердара Кылыча встретил спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян. В ходе встречи спецпредставители Армении и Турции договорились ускорить процессы по реализации соглашения о пересечении границ, приложить все усилия для укрепления сотрудничества в культурной и академической сферах. Кроме того, они пришли к соглашению провести необходимую работу для предоставления возможности заинтересованным компаниям с лета 2026 года выполнять авиарейсы в разные пункты назначения, что увеличит количество воздушных маршрутов и рейсов между двумя странами. В заключение они подтвердили приверженность продолжению этого процесса без каких-либо предварительных условий.