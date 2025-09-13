Суббота, 13 Сентября 2025 13:42

АрмИнфо. Прошло три года с сентябрьской агрессии Азербайджана против Армении, унесшей жизни 224 армян.

В ночь на 13 сентября 2022 года ВС Азербайджага начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В ходе двухдневных боев армянская сторона потеряла 224 человека. Среди погибших и женщины, которых вражеская сторона убила с особой жестокостью. Тогда Азербайджан подтвердил гибель 80 военных. СБ ООН, по предложению Франции, 14-15 сентября провело спецзаседание из-за ситуации на армяно- азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ по итогам спецзаседания направило миссию в Армению для подготовки доклада о ситуации. Тогда ВС Азербайджана атаковали также один из пунктов Погрануправления ФСБ РФ в РА в Гегаркуникской области.

При участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы с 20:00 часов 14 сентября. 17 сентября вечером азербайджанская сторона передала Армении тела 32 армянских военных, сложивших голову за Родину. Примечательно, что среди них было тело Давида Гишяна, которому азербайджанские военные оказывали медпомощь на камеру, но как выяснилось позже, добили раненного военнослужащего. Добавим также, что в сети были распространены кадры расчленения ВС Азербайджана армянской женщины военнослужащего. Она была взята живой в плен. А затем изнасилована, жестоко убита. Ей отрезали пальцы рук и ног, выкололи глаза, надругались над телом и всё это было выложено с восторгом во всемирную паутину. От этих кадров стынет кровь в жилах.

В результате этой вражеской агрессии были оккупированы более 240 кв. км суверенных территорий Армении в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях.