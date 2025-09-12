Пятница, 12 Сентября 2025 20:08

АрмИнфо. В Министерстве иностранных дел (МИД) Армении сегодня, 12 сентября, прошла встреча главы внешнеполитического ведомства РА Арарата Мирзояна и спецпредставителя Турции по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией Сердара Кылыча. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Напомним, что спецпредставитель Турции прибыл в Армению сегодня, 12 сентября. На контрольно-пропускном пункте Маргара на армяно-турецкой границе Сердара Кылыча встретил спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян. Отмечалось, что цель его визита в запуске процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Сегодня состоялась шестая встреча Рубиняна и Кылыча.