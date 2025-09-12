Пятница, 12 Сентября 2025 13:47

АрмИнфо. В церкви Святого Франческо в итальянском городе Падуя состоялся концерт армянской духовной музыки, приуроченный к 156-летию Вардапета Комитаса.

В программе прозвучали произведения самого Комитаса, Нерсеса Шнорали, Григора Нарекаци, Мхитара Айриванеци, а также шедевры европейской духовной музыки в исполнении аргентинского музыканта армянского происхождения - дудукиста Гагика Гаспаряна в сопровождении органистки Зои Тухмановой-Карапетян.

Концерт прошел в рамках программы Всеармянской общественной организации <Миасин> - <Армянская духовная музыка в европейских храмах>. Председатель организации <Миасин> Геворг Чичян по завершению концерта выразил благодарность церкви Святого Франциска за приём концерта и участие в этой инициативе. С особым приветствием он обратился к иностранным зрителям, подчеркнув, что их присутствие - это большая честь и выражение уважения к армянской культуре, духовной идентичности и творческому духу армянского народа. Священнослужитель церкви Святого Франциска - дон Массимо Де Франчески в свою очередь поприветствовал инициативу и отметил, что она способствует распространению духовных и культурных ценностей.