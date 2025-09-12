Пятница, 12 Сентября 2025 11:22

АрмИнфо. Спецпредставитель Турции по нормализации отношений между Арменией и Турцией Сердар Кылыч прибыл в Армению.

Как сообщает "Арменпресс", на контрольно-пропускном пункте Маргара на армяно- турецкой границе Сердар Кылыч был встречен спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией. После этого Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования. От Анкары эту должность занял бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, а от Еревана - заместитель председателя парламента Рубен Рубинян. Ереван и Анкара провели несколько раундов переговоров.

В ходе 4-ого раунда переговоров 1 июля 2022 года в Вене стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно- турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении. Однако, это договоренность пока так и осталась на бумаге.

Стороны также договорились о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении. Наконец, стороны еще раз подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий.