Четверг, 11 Сентября 2025 17:32

АрмИнфо. Правозащитник Рубен Меликян прокомментировал избрание сегодня парламентом Армении скандально известного Армена Даниеляна судьей уголовной палаты Кассационного суда.

"Наши адвокаты, подавшие жалобы в Апелляционный уголовный суд, те, у кого была хоть капля веры, всегда молились, подавая жалобу, чтобы дело внезапно не было передано Армену Даниеляну - худшему судье в истории армянского народа. И вот, почти единогласным решением "Гражданского договора" (правящая политическая сила - ред.), вышеупомянутый человек получил повышение - был назначен судьёй Кассационного суда. Нам и вам благая весть!", - написал Меликян на своей странице в Фейсбук.

Отметим, что депутаты правящей фракции "Гражданского договора" Национального Собрания Армении 11 сентября тайным голосованием избрали нового судью уголовной палаты Кассационного суда. Им был избран Армен Даниелян. Его кандидатуру единогласно поддержали 65 депутатов. Оппозиция голосование бойкотировала.

Добавим, что Высший судебный совет предложил на эту на вакантную должность три кандидатуры: Лусине Абгарян, Армена Даниеляна и Нелли Багдасарян.