Четверг, 11 Сентября 2025 15:47

АрмИнфо. Конституция Армении не содержит подобной проблемы, которая поднимается с азербайджанской стороны. Об этом в ходе брифинга 11 сентября заявила министр юстиции Армении Србуи Галян. <И в действительности это так>, - подчеркнула глава Минюста.

На вопрос журналистов о том, а содержатся ли проблемы в Конституции Азербайджана, о чем говорят определенные эксперты, она отметила, что в случае если рассматривать все зеркально, то можно говорить, что <у них имеются такие же проблемы, как и у нас>. При этом она попросила не связывать изменение Конституции Армении с требованием Азербайджана, поскольку это не соответствуют действительности.

На замечание журналиста о том, что Азербайджан заявлял, что не готов подписывать мирный договор, если не будет изменена Конституция, она сказала, что в любом случае предварительное подписание мирного договора состоялось. Вместе с тем, она сослалась на многочисленные заявления официальных лиц о том, что мир между Арменией и Азербайджаном уже установлен.

<А изменение Конституции - это наше внутреннее дело, дело нашего народа, и не касается какого-либо другого человека, надгосударственного органа или государства>, - заключила она.