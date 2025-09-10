Среда, 10 Сентября 2025 12:49

АрмИнфо. В МИД Армении отреагировали на авиаудары, нанесенные Израилем по столице Катара Дохе.

"Армения глубоко обеспокоена обстрелом жилых районов в Дохе и призывает все вовлеченные стороны к сдержанности, во избежание дальнейшей эскалации региональной безопасности", - говорится в публикации МИД Армении в Твиттер (Х).

Ранее из СМИ стало известно, что днем 9 сентября Израиль впервые нанес удар по целям ХАМАС в Катаре. Взрывы прогремели в Дохе, где базируется политическое руководство движения. Сообщается, что за несколько часов до нанесения удара, Израиль уведомил об этом США. По картам также видно, что Израиль использовал воздушное пространство Саудовской Аравии для нанесения удара. В этот день в Дохе должен был обсуждаться план прекращения огня в секторе Газа и обмена заложниками. Ряд стран осудили данный удар, назвав вопиющим нарушением суверенитета государства.