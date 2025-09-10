|Арарат Мирзоян: Мы на начале пути - даже если вскоре подпишем мирный договор, то не сможем сказать, что все уже завершено
|20 миллионов драмов для студентов Арцаха и 10 миллионов драмов на строительство детского сада. IDBank
|Пашинян рассказал о причинах сокращения военного бюджета РА в 2026 году
|Многие не могут <переварить> то, что можно иметь стратегические отношения одновременно с США, Китаем и Ираном: Пашинян
|Италия готова расширять сотрудничество с Арменией в правоохранительной сфере - посол
|Читать не по строкам, а по линиям: В Музее литературы и искусства открылась исключительная выставка графических работ Уильяма Сарояна
|По следам азербайджанских фальсификаций: Армянские исследователи обнародовали реальные данные о культурно-историческом наследии Арцаха
|Проблема арцахцев с договорами ОСАГО решена - депутат
|Папикян поздравил Лекорню с назначением на пост премьер-министра Франции
|Армения и Иран обсудили возможности экстрадиции заключенных - Минюст
|Первопрестольный Эчмиадзин назвал ложными и вымышленными информацию перепечатанную ОТА про Гарегина Второго
|Новый посол Великобритании вручила копии верительных грамот замглавы МИД Армении
|Выборы в Совет старейшин общины Вагаршапат состоятся 16 ноября - ЦИК Армении
|В МИД Армении отреагировали на авиаудары Израиля по столице Катара
|Посол Армении в ФРГ: Отныне на Южном Кавказе восторжествует логика мира, а не конфликта
|Армения приняла участие в Африканском климатическом саммите
|Ольга Хенкина: Я живой пример невероятности жизненных коллизий
|Нарек Карапетян: Движение "По-нашему" пользуется большой популярностью
|Азербайджанский оккупационный режим уничтожил уникальную фреску при сносе здания МИД НКР
|Зарубежные фильмы в армянском прокате продолжают выходить с русским дубляжом: МОНКС надеется изменить ситуацию уже с 2026 года
|Инициативе «Сила одного драма» – 5 лет
|Генпрокуроры Армении и Грузии в Сингапуре обсудили вопросы развития международно- правового сотрудничества по уголовным делам
|Плановые отключения электроэнергии 10 сентября
|Музей истории Армении и Британский музей подписали меморандум о взаимопонимании
|Секретарь Совбеза Армении продолжает встречи в Австрии
|Глава КРОУ: Романос Петросян не является подотчетным мне лицом и не обязан согласовывать со мной кадровые назначения
|Фракция "Армения" присоединится к инициативе "Честь имею" по созданию спецкомиссии по депутатской этике
|Первый президент Армении рассказал послу РФ, кто являются честными и надёжными друзьями Еревана
|Жанна Андреасян познакомилась с ходом ремонтных работ на Мемориальном комплексе <Цицернакаберд>
|Жители Нор-Норка выступают против решения о сносе детской площадки для строительства очередной высотки: у мэрии прошла акция протеста
|"Честь имею" выступит с инициативой по созданию спецкомиссии по депутатской этике
|Idcoin-ы и выгодные ипотечные кредиты: IDBank на TOON EXPO YEREVAN 2025
|Вице-спикер НС РА поделился с замглавы МИД ИРИ деталями процесса нормализации отношений с Турцией
|Адвокат: Процесс вокруг бизнесмена Карапетяна - правовой нигилизм
|Анна Вардапетян избрана членом Исполкома Международной ассоциации прокуроров
|Глава СК Армении принял посла ИРИ в РА
|Секретарь Совбеза Армении провел встречу с австрийскими депутатами
|Oфис представителя Армении по международным правовым вопросам возглавил Артем Суджян
|Оппозиционер о процессе импичмента: Мы продолжаем ожидать ответа депутатов фракции "Армения"
|Руководитель офиса Мгера Григоряна назначен заместителем министра финансов
|Оппозиционер: Подписанная в Вашингтоне декларация тождественна по последствиям трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года
|Экс-замглавы КГД, экс-замминистра здравоохранения Армении возглавил Единую соцслужбу
|Посол ИРИ: Никакого <коридора> не будет, речь идет о дороге
|В Тегеране состоялась третья встреча руководителей региональных департаментов МИД Армении, Ирана и Индии
|Оппозиционные женщины депутаты осудили заявление соратника Пашиняна в адрес Тагуи Товмасян
|Туркменистан и Иран обсудили вопросы расширения сотрудничества в железнодорожной сфере
|Генпрокуроры Армении и Швейцарии обсудили возможности развития международно- правового сотрудничества
|Эксперт: Кто убедил власти Армению пойти по этому катастрофическому пути?
|Чиновник Комитета кадастра Армении получил взятку за регистрацию самовольных построек в Араратской области
|Андраник Чамичян переведён под домашний арест
|В Ереване обсудили инициативы Армении, направленные на продвижение прав женщин и девочек
|У офиса Всемирной продовольственной программы ООН в Армении новый глава
|От песка до стекла: в Туркменистане запустили новый завод, готовый к экспорту
|Губернатор Гегаркуникской области и посол Франции обсудили перспективы расширения сотрудничества в ряде сфер
|Ереванский книжный фестиваль в 8-й раз назвал лучших прозаиков, поэтов и драматургов Армении
|Ардшинбанк принял участие в выставке недвижимости «Toon Expo 2025»
|Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, посвященную десятой годовщине Международного дня памяти жертв преступления геноцида
|Армения и Иран приступят к сотрудничеству в образовательной сфере: подписан меморандум о взаимопонимании
|В результате ДТП в Армавире с участием автобуса "Паз" пострадали 9 человек
|Глава МИД Азербайджана провел переговоры с представителями Сертифицированной торговой миссии США по Среднему коридору
АрмИнфо. В МИД Армении отреагировали на авиаудары, нанесенные Израилем по столице Катара Дохе.
"Армения глубоко обеспокоена обстрелом жилых районов в Дохе и призывает все вовлеченные стороны к сдержанности, во избежание дальнейшей эскалации региональной безопасности", - говорится в публикации МИД Армении в Твиттер (Х).
Ранее из СМИ стало известно, что днем 9 сентября Израиль впервые нанес удар по целям ХАМАС в Катаре. Взрывы прогремели в Дохе, где базируется политическое руководство движения. Сообщается, что за несколько часов до нанесения удара, Израиль уведомил об этом США. По картам также видно, что Израиль использовал воздушное пространство Саудовской Аравии для нанесения удара. В этот день в Дохе должен был обсуждаться план прекращения огня в секторе Газа и обмена заложниками. Ряд стран осудили данный удар, назвав вопиющим нарушением суверенитета государства.
|Ольга Хенкина: Я живой пример невероятности жизненных коллизий
|Эксперт: Кто убедил власти Армению пойти по этому катастрофическому пути?
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Армянский тюрколог: Арцах и Сюник - главный залог армянского суверенитета и развития
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
|Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
|Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
|Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
|Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
|Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
|В Белом доме подписана "декларация о мире"