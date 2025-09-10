Среда, 10 Сентября 2025 11:32

АрмИнфо. Зарубежные фильмы в армянском прокате должны выходить с армянским дубляжом. С инициативой выступило министерство образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении, которое предлагает уже с 2026 года перейти на показ зарубежного фильма в РА на армянском язык (дубляж и субтитры)

<С момента проведения референдума о независимости Армении прошло 34 года. Несмотря на это, до сих пор иностранные фильмы в кинотеатрах страны продолжают выходить с русским переводом. Я не против русского перевода для русскоязычной аудитории, но неужели этот вопрос нельзя решить?>, - вопросил вице-премьер НС Рубен Рубинян у главы МОНКС.

Жанна Андреасян отметила, что еще в 2021 году был принят закон <О кинематографии>, которым было установлено требование переводить зарубежные фильмы на армянский. Императива вступит в силу только с 2030 года, добавила она.

<Мы думаем, что это очень поздний срок, и мы сейчас вносим новый закон <О кинематографии>, - сказала она. В МОНКС надеются, что законодательная инициатива будет обсуждена на осенней сессии парламента и уже с января 2026 года новая регулировка вступит в силу.