Вторник, 9 Сентября 2025 13:42

АрмИнфо. Фракция "Честь имею" продолжает ожидать ответа депутатов фракции "Армения" по части их присоединения к процессу импичмента. Их присоединение к этому процессу позволит сформировать единую позицию оппозиционных сил о невозможности дальнейшего нахождения премьер-министра Армении Никола Пашиняна у власти. Об этом сегодня, 9 сентября в беседе с журналистами заявил глава фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.

Напомним, что фракция "Армения" ранее заявляла, что готова в рамках процедуры импичмента предоставить 28 недостающих подписей, опубликовав их на странице в Фейсбук, как только те, кто инициировал этот процесс предоставят доказательства сбора оставшихся недостающих голосов для выражения вотума недоверия главе правительства.

Меж тем, Мамиджанян считает, что без консолидации оппозиционных сил, бессмысленно говорить о необходимости поддержки инициативы депутатами правящей силы. "Ожидаем, что наши партнеры либо присоединятся к этому процессу, либо хотя бы предложат альтернативную повестку, хотя уверен, что ее не будет", - добавил глава фракции.

Касаясь того, почему их политическая сила продолжает продвигать эту идею несмотря на отсутствие подддержки, Мамиджанян пояснил, что для них каждый новый день нахождения Никола Пашиняна у власти увеличивает риски, с которыми сталкивается страна и создает для нее необратимые последствия. Именно поэтому, как подчеркнул оппозиционер, они считают важным осуществление этой процедуры до парламентских выборов 2026 года. Кроме того, он обратил внимание, что на данном этапе это единственный предложенный вариант решения проблемы в политическом поле Армении.

Однако он признал, что для осуществления всего процесса и его результативности необходима также общественная консолидация и уличная борьба. "Без этих компонентов процесс выражения недоверия премьер­министру будет невозможен", - уверен Мамиджанян.

Напомним, что вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в парламенте только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Две оппозиционные фракции ("Армения" и "Честь имею") составляют вместе 34 депутата. Еще четверо имеют независимый статус. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107.