Вторник, 9 Сентября 2025 13:25

АрмИнфо. Эдгар Мкртчян назначен заместителем министра финансов Армении.

Решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер-министр Никол Пашинян 9 сентября.

Должность замминистра финансов была вакантна с момента назначения замглавы ведомства Эдуарда Акопяна, курирующего сферу макроэкономики, председателем Комитета госдоходов 28 ноября 2024 года.

Отметим, что ранее Мкртчян возглавлял офис вице-премьера Мгера Григоряна.