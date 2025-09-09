Вторник, 9 Сентября 2025 13:03

АрмИнфо. Никакого <коридора> не будет, речь идет о дороге. Об этом заявил посол Ирана в Армении Мехди Собхани в беседе с журналистами 9 сентября в парламенте РА, комментируя недавние заявления президента Азербайджана о том, что т.н. <Зангезурский коридор в ближайшее время станет еще одним важным сегментом Среднего коридора>.

Ранее в своей речи бакинский лидер Ильхам Алиев на саммите ШОС расхвалил перспективы т.н. <Зангезурского коридора>. <Достигнутые недавно договоренности о соединении основной части Азербайджана с его Нахичеванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок. Уверен, что Зангезурский коридор в ближайшее время станет еще одним важным сегментом Среднего коридора, а также коридора Север-Юг, который укрепит мир, многостороннее партнерство и принесет пользу всем близким и дальним соседям Азербайджана к востоку, западу, северу и югу от наших границ>, - заявил Алиев.

<Ничего не существует под названием <коридор>, речь идет о дороге. Ни в мирном соглашении, ни в подписанной декларации нет речи о коридоре>, - сказал иранский дипломат.

На вопрос, на что готов Тегеран, если Баку, все же попутается открыть <коридор>, Мехди Собхани настоял: <никакого <коридора> не будет. Насилием ничего не добьешься>.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире". Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе

- "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, управление которой будет вверено США сроком на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.

Отметим, что в ходе визита президента ИРИ Масуда Пезешкиана в Армению премьер Никол Пашинян его заверил, что одно из ключевых соглашений с Азербайджаном, касается разблокировке региональных коммуникаций, и исключительно в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции государств, а также на основе взаимности. <На практике это откроет новые двери для армяно-иранского сотрудничества при железнодорожных перевозках, в том числе открытия ж/д Нахичевань-Джульфа. Иран получит железнодорожный доступ от Персидского залива до Чёрного моря>, - заметил армянский премьер. Никол Пашинян также заверил, что коммуникации через Армению будут действовать исключительно под юрисдикцией РА безопасность обеспечивать - сама Армения, а не какая- либо другая страна.